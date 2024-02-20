Ганебна ситуація, – у ДПСУ повідомили, скільки пунктів пропуску з Польщею повністю заблоковано

Від 9 лютого польські протестувальники знову почали блокувати кордон для українських вантажівок із зерном. Утім, уже 20 лютого вони масштабували свої дії і не пропускають на деяких пунктах легкові автомобілі та автобуси.

Про це 24 Каналу зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він пояснив, які пункти пропуску заблоковані та для яких транспортних засобів.

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Блокування пунктів пропуску

Польські фермери блокують 6 напрямків пунктів пропуску. Зокрема, "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець". Спочатку не пропускали вантажні транспортні засоби, які рухалися на виїзд з Польщі, і навпаки.

"Станом на ранок 20 лютого за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, сукупно на всіх цих шести напрямках на території Польщі в бік України стоїть більше ніж 2 500 вантажівок. Найбільше напроти пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", – повідомив Демченко.

До 20 лютого рух не блокувався для легкових автомобілів та автобусів. Але сьогодні протестувальники масштабували свої дії. Станом на 14 годину, за словами речника ДПСУ, повноцінно не заблокованим є напрямок виїзду з України у напрямку пункту пропуску "Краківець".

Всі решта напрямків, як в бік України, так і на виїзд з України, по всіх цих шести пунктах пропуску є заблокованими повністю,

– зазначив він.

Як повідомив Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини":

напрямки пунктів пропуску "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" повністю заблоковані для руху усіх транспортних засобів;

в обох напрямках заблоковано рух для вантажівок до пунктів пропуску "Шегині" та "Ягодин". Останній не блокується для інших транспортних засобів;

в бік України заблокований для вантажівок "Краківець", але для інших транспортних засобів рух вільний в обох напрямках.

"На жаль, польські фермери на окремих напрямках пунктів пропуску, зокрема "Устилуг", "Угринів" та "Рава-Руська", також блокують рух інших категорій транспорту – легкових автомобілів та автобусів, як на виїзд з Польщі, так і ті, що могли слідувати в Україну з Польщі у своїх інтересах", – додав спікер.

Відповідь українських перевізників

У відповідь на тотальне блокування кордону поляками українські активісти розпочали свою мирну акцію. Вона розпочалася о 12 годині дня 20 лютого на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець" і "Шегині". Організатори не дозволяють польським вантажівкам об'їжджати чергу.

"Зараз ускладнений рух для усіх транспортних засобів – як українських, так іноземних. Українські перевізники декілька днів перебувають біля пунктів пропуску "Ягодин", а зараз "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська", щоб показати невдоволення тим, що відбувається на території Польщі. І якщо з'являється вантажівка на іноземній реєстрації, дають зрозуміти: в таку гру можна грати по обидва боки кордону", – прокоментував Демченко.

Офіційна реакція України

Крім того, що поляки блокують рух вантажівок та інших транспортних засобів, вони розсипали зерно з залізничних вагонів Укрзалізниці, яке прямувало транзитом до Німеччини.

Це неприпустимі дії, бо висипати збіжжя – це ганебне явище, яке ми маємо на цей час. Розширення блокування руху для звичайних громадян, які перетинають кордон легковими автомобілями, робить їх заручниками ситуації або чиїхось інтересів,

– наголосив речник ДПСУ.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський розкритикував блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною. Він зазначив, що питання швидше не в зерні, а в політиці. Оскільки "через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту", зазначив глава держави. Він наголосив, що потрібні спільні рішення.

За словами Андрія Демченка, прикордонники і собі не можуть відреагувати на ситуацію, оскільки блокування відбувається за межами пунктів пропуску на автошляхах.

"Звісно, що ця ситуація повністю на контролі посольства України в Польщі, яке її відстежує і намагається вплинути. Але хто саме, якщо говорити про польську сторону, може вплинути на польських фермерів, мені складно дати зараз цьому оцінку", – додав він.

Нагадаємо, тривалі протести на кордоні вже відбувалися у 2023 році. Поляки пояснюють, що почали блокування через політику ЄС щодо українського зерна. Мовляв, на польських аграріїв вже діють їхні вимоги, а на Україну ні, і транзит дозволений. Таким чином українське зерно дешевше за польське і, мовляв, створює конкуренцію.

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