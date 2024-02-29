Імпорт зерна в Польщу з Росії: Туск не відкидає заборону на ввезення агропродукції
Джерело:Reuters
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо імпорту зерна у Польщу з Росії. Глава польського уряду зазначив, що не відкидає заборону на ввезення агропродукції з країни-агресорки.
За словами Туск подібну заборону на імпорт зерна із Росії можуть запровадити як у Латвії. Таким чином, на думку прем'єр-міністра, поляки, ймовірно, зможуть виправити ситуацію пов'язану з протестами фермерів.
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Туск висловився про заборону імпорту зерна з Росії
Польський прем'єр наголосив, що ввезення сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі також спричиняє викривлення на ринку країни. Через це й обурюються фермери-протестувальники.
Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт (сільськогосподарської – 24 Канал) продукції з Росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не відкидаю, що Польща виступить з відповідною ініціативою,
– зазначив Туск.
Дональд Туск також наголосив на важливості посилити регулювання імпорту зерна та харчових продуктів зі східних країн до Європейського Союзу.
Ця заява пролунала на тлі протестів фермерів у Польщі та інших європейських країнах проти екологічних норм ЄС і нібито недобросовісної конкуренції з боку України після надання їй торговельних пільг після вторгнення Росії.
Раніше Туск говорив про закриття кордону з Україною
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани тимчасово закрити кордон з Україною. Це могло відбутися 29 лютого.
- Польський політик наголосив, що Польща підтримує Україну, але ця допомога не має спричиняти негативні наслідки для його країни. За словами Туска, "ціна надто висока".
- Водночас торговий представник України Тарас Качка зазначив, що провів 4 години дуже насичених переговорів з міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Польщі Чеславем Шєкєрським. За словами українського посадовця, під час перемовин опція закриття кордону не згадувалась.
- Крім того, Дональд Туск чітко сказав, що закриття кордону між Україною і Польщею буде "болісне рішення" для економік обох країн. Однак, за його словами, треба знайти рішення, яке захистить польський ринок і фермерів від нерівної конкуренції. Наразі ж польський уряд перебуває у контакті з українською владою щодо цього питання.