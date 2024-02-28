Винні будуть спіймані: в уряді Польщі обіцяють знайти тих, хто розсипає українське зерно

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що уряд Польщі знайде тих, хто розсипає українське зерно. Варшава називає такі дії фермерів "неприпустимими".

Міністр зробив свою заяву в ефірі "Польського радіо" та назвав відповідальних за розсипане українське зерно "злочинцями". Кєрвінський наголосив, що поліція реагує на такі дії, а винні обов'язково будуть спіймані.

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Уряд Туска не допустить такого

Політик пообіцяв, що "уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустять такої анархізації суспільного життя".

Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим,

– підкреслив Марцін Кєрвінський.

Він також спростував інформацію, що нібито вантажі з військовим та гуманітарними постачаннями, мають проблеми на кордоні. Політик заявив, що вони "нормально проходять".

Мінвідновлення України виконало всі обіцянки щодо кордону

27 лютого 2024 року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури заявило, що українська сторона виконала свої обіцянки щодо кордону і робить все можливе, щоб перевізники не поновили протест. Заступник міністра Сергій Деркач заявив, що питання, які досі не вирішені – це зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі.

Польську сторону також повідомили про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України, оминаючи блокаду. Міністерство відновлення зазначило, що вони фіксують такі випадки та очікують на офіційну реакцію.

Що відбувається на кордоні з Польщею