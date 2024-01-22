Україна та Польща знайшли взаєморозуміння щодо ситуації з блокуванням кордону, – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що він та президент Володимир Зеленський порозумілися щодо ситуації на польсько-українському кордоні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 22 січня прибув у Київ та провів переговори з Володимиром Зеленським. Під час брифінгу польський прем'єр висловив впевненість, що проблема з блокуванням кордону буде вирішена. Про це пише 24 Канал.

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Польща та Україна можуть вирішити розблокування кордону у двосторонньому порядку

Дональд Туск заявив, що він порозумівся з президентом щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він наголосив, що для нього дуже важливо, що Зеленський підтвердив "якнайкращу волю щодо спільного розв'язання проблем", які пов'язані із блокадою кордону та, зокрема, ввезенням зерна.

Туск висловив впевненість, що ці питання можна розв'язати у двосторонніх відносинах між країнами – без участі міжнародних інституцій.

Ці дві справи, безперечно, знайдуть добре рішення в наших двосторонніх відносинах і розмовах. Ми будемо шукати насамперед практичні рішення в розмовах між нами, і, можливо, для цього не будуть потрібні міжнародні інституції. Між друзями часом у двосторонньому порядку можна знайти таке рішення,

– сказав він.

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