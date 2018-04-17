Блокування Telegram в РФ: Роскомнадзор заблокував 16 мільйонів IP-адрес Amazon та Google

Вчора, 16 квітня, Роскомнадзор почав розсилати провайдерам вимоги про блокування Telegram. Але окрім IP-адрес серверів самого месенджера, російська влада почала блокувати адреси Amazon та Google.

Про це повідомляє Meduza.

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Спочатку відомство вимагало припинити доступ тільки до IP-адрес серверів самого месенджера Telegram. Проте пізніше до реєстру заборонених сайтів додали сотні тисяч адрес хмарного сервісу Amazon, який Telegram використовував для обходу блокування.



Скільки адрес заблокував Роскомнадзор 16 квітня 2018 року

Пізніше до них також додався мільйон адрес сервісу Google.

Для відслідковування заблокованих адрес навіть створили спеціальний сайт.

Нагадаємо, 16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram. Раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.



Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".