Блокував українських морпіхів у Криму: вся правда про затриманого у Чехії росіянина

Роль затриманого чеськими правоохоронцями росіянина Олександра Франчетті в анексії Криму могла бути значно цікавішою, ніж повідомляли раніше.

Громадянина Росії Олександра Франчетті затримали у Празі 12 вересня за запитом України для притягнення до відповідальності за скоєння низки злочинів проти України, зокрема за участь у російській окупації Криму.

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Росія вже висловила своє обурення його затриманням та пригрозила, що не залишить це без реакції.

Що відомо про росіянина, який допомагав анексувати Крим – у нашому матеріалі.

Хто такий Олександр Франчетті

У 1973 році він народився у Воронежі. У середині 1990-х переїхав до Чехії та залишився там жити. Багато років працював фітнес-тренером у Празі. У жодному з залів він не був працевлаштований, просто займався там з клієнтами. Мав дозвіл на проживання у Чехії, виданий Міністерством внутрішніх справ цієї країни.

Фрачетті – прізвище його колишньої дружини, яке він зберіг після розлучення. До одруження, як повідомляють ЗМІ, він мав прізвище Оленєв. Його родичі, як свідчать соцмережі Фрачетті, досі живуть у Воронежі. Іноді, як з’ясували чеські журналісти, він використовував прізвище Крамаренко. Чому він змінював прізвища – поки що встановити не вдалось.

Як повідомляє радіо Прага, в одному з інтерв’ю його мати розповіла, що вона є осетинкою. За її словами, у Празі Олександр одружився із грузинкою на ім’я Нона, яка мала чеське громадянство. У цьому шлюбі у нього народилася дочка, якій вже 19 років.

Вона також розповіла, що до моменту затримання Олександр проживав в Севастополі. Час від часу він їздив Прагу, де відвідував дочку і проходив лікування від наслідків бореліозу – у Криму його вкусив кліщ.

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Це підтверджує і журналіст Чеського Радіо Якуб Тронічек, який почав вивчати історію Фрачетті ще у 2019 році - останнім часом він курсує між Прагою і Севастополем.

"Ще два роки тому ми з'ясували, що Франчетті в Севастополі керував спеціальною напіввійськовою розвідгрупою "Північний вітер", яка в 2014 році зіграла значну роль в анексії Криму", – розповів Тронічек.

Як Франчетті опинився у Криму

Як розповідав в одному зі своїх інтерв’ю Олександр Франчетті, на український півострів він приїхав потягом із Воронежа, щоб охороняти свою дівчину, яка жила в Криму. Це був кінець лютого 2014 року.

Майже одразу, за його словами, познайомився з представниками місцевої "самооборони" в одній із севастопольських пельменних. За три дні встиг сформувати й очолити окрему розвідувальну групу – той самий "Північний вітер". Ця група, за його словами, працювала в лісах Севастополя і щодня обстежувала газогони та лінії електропередач на Північній стороні міста. Відомо, що до групи Франчетті належав громадянин Сербії Деян Берич, який згодом став бойовиком так званої "ДНР", якого активно розкручували російські ЗМІ.

Франчетті і Берич в анексованому Криму / Фото з соцмереж Франчетті

Сам Франчетті розповідав, що у Криму займався "запобіганням проникненню різних банд на територію Севастополя, наглядом за лісом, пошуком схронів".

У своїх численних інтерв’ю він часто згадує епізод із виявленням поблизу Чорноріченського каньйону диверсійної групи, яка намагалася потрапити на територію Севастополя. Подробиці цієї операції невідомі. Інформації про затримання диверсантів в околицях Севастополя в лютому-березні 2014 року у відкритих джерелах немає.

Однак, як заявив радіо Прага Тронічек, все свідчить про те, що Франчетті був не просто представником "самооборони", а мав тісні зв’язки із російськими спецслужбами.

Разом з тим, як пояснив 24 каналу речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук, роль Франчетті в окупації півострову була набагато серйознішою.

Є дані, що він мав шведський паспорт. Він курував діяльність морських піхотинців і колишніх відставників у Криму по блокуванню наших військових, а саме – феодосійського батальйону морської піхоти,

– сказав Макарук.

Чим він займався після анексії

Після анексії Франчетті багато часу проводив в Криму. Навіть намагався балотувався в Нахімовському районі як самовисуванець під час проведення окупантами так званих "муніципальних виборів". Але провалився, набравши трохи більше ніж 1% голосів. Після цього став громадським помічником однієї з місцевих депутаток, однак пізніше відмовився від цієї посади.

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Періодично, як пишуть ЗМІ, намагався залучати чеський бізнес до інвестиційних проєктів у Криму. Одного разу спробував налагодити зовнішньополітичне співробітництво з Чехією за підтримки депутата чеського парламенту Мілана Шарапаткі. Але всі ці спроби провалились.

Разом з тим, як видно з його відеоблогу, останнім часом він був розчарованим і у наслідках анексії Криму, і у діях російської влади в цілому.

Зараз Франчетті перебуває у празькій тюрмі Панкрац, де він чекатиме рішення чеської влади щодо екстрадиції в Україну.

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Офіс генерального прокурора вже підтвердив намір запитувати видачу громадянина Росії Франчетті.