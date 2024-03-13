На фронті загинув військовий Богдан Бородай: він мав орден від Головнокомандувача ЗСУ
Джерело:Анатолій Федорук
На Бахмутському напрямку загинув військовий із Київської області Богдан Бородай. Життя 26-річного захисника обірвалось внаслідок ворожого обстрілу.
Богдан Бородай служив у 24 окремому штурмовому батальйоні "Айдар" і загинув на Бахмутському напрямку під час ворожого обстрілу. Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
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Страшна втрата. Загинув 26-річний Богдан Бородай. Молодий патріот закінчив військовий ліцей та здобув освіту військового перекладача у Києві. У червні 2022 року вступив добровольцем до лав ЗСУ,
– написав Анатолій Федорук.
За свою героїчну службу військовий був нагороджений почесним знаком "Золотий хрест" від головнокомандувача Збройних Сил України.
Прощання із Героєм відбулось в середу, 13 березня, об 11:00 біля Будинку культури села Немішаєве. Богдана Бородая поховали на Алеї Героїв у Бучі по вулиці Депутатська, 1.
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