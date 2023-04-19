На Кіровоградщині попрощалися з азовцем Хомовським, який загинув в Оленівці

18 квітня у селі Дмитрівка, що на Кіровоградщині, попрощалися із загиблим азовцем Богданом Хомовським, позивний якого Danger. Він загинув під час теракту в Оленівці, де перебував у полоні.

Чоловік почав захищати Україну у 2018 році. Тоді йому було лише 22 роки.

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Що відомо про загиблого азовця

Хомовський був водієм 1-ї обслуги міномета 1-го мінометного взводу, мінометної батареї 1-го батальйону оперативного призначення, окремого загону спеціального призначення "Азов".

У 2018 році чоловік став на захист України – вступив до окремого загону спеціального призначення "Азов".

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Хомовський був в одному з перших пунктів зіткнення в Маріуполі.

Хомовський загинув у ніч з 28 на 29 липня під час теракту в Оленівці, де перебував у полоні. 18 квітня з ним попрощалися у селі Дмитрівка Кіровоградської області.



Хомовського поховали на Кіровоградщині / фото Znamyanka.city



Рідні попрощалися з Героєм 18 квітня / фото Znamyanka.city



Герой загинув під час теракту в Оленівці / фото Znamyanka.city

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.

Втрати України на фронті