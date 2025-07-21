Новий командувач Сухопутних військ вперше зробив заяву після призначення
- Геннадій Шаповалов зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ.
- Бригадний генерал окреслив пріоритетні завдання на посаді.
Володимир Зеленський 19 червня призначив нового командувача Сухопутних військ. Ним став Геннадій Шаповалов. Бригадний генерал 21 липня вперше зробив заяву на посаді командувача.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.
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Що заявив новий командувач Сухопутних військ Шаповалов?
Новий командувач звернувся до українців, бойових побратимів, друзів і партнерів. Наголосив, що для нього велика честь і надзвичайна відповідальність очолити Сухопутні війська.
Геннадій Шаповалов запевнив, що повністю усвідомлює всі виклики цієї посади. Також заявив про готовність до спільної роботи в єдиній команді з кожною ланкою державної та військової вертикалі.
Бригадний генерал зазначив, що знає про проблеми та виклики, з якими кожного дня стикаються Сухопутні сили, "не зі слів". Згадав про свій досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабної війни ОК "Південь" і оперативним угрупованням військ "Таврія".
Новий командувач зазначив, що глибоко розуміє внутрішні процеси, потреби особового складу й логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з'єднань. Водночас додав, що його досвід роботи з міжнародними партнерами дає чітке розуміння про сумісність, стандарти й обмін практиками, які Україна здатна масштабувати на користь усіх Сухопутних військ.
Шаповалов заявив, що наразі одним з пріоритетних завдань є генерація військ. Йдеться про процес формування, підготовки й доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.
Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження самого факту існування нашої держави,
– наголосив командувач.
Також бригадний генерал констатував, що війна вимагає постійного вдосконалення та розвитку й у питаннях бойової підготовки. Вона має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються захисники на фронті.
Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад – також наш пріоритет. Для мене принципово важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації,
– зазначив Шаповалов.
Додав, що забезпечення сучасними технологіями та озброєнням в умовах війни стало життєвою необхідністю, яка дозволить Україні мати перевагу над агресором.
Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів зв'язку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом,
– заявив командувач Сухопутних військ.
Також звернувся до військовослужбовців Сухопутних військ, наголосив, що вони – серце нашої оборони. Їхній героїзм, професіоналізм і відданість справі гідні найвищої поваги.
Бригадний генерал зазначив, що його обов'язок – підтримка всіх без виключення військовослужбовців Сухопутних військ і забезпечення гідних умов проходження служби.
Шаповалов констатував, що перемога залежить від єдності зусиль.
"Ми не існуємо окремо від суспільства. Успіх армії можливий лише за умов тісної взаємодії з громадянами, ветеранами, волонтерами, органами державної влади, місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами", – зазначив Шаповалов.
Підкреслив, що тільки спільно зможемо відновити мир і захистити майбутнє України. Бригадний генерал зазначив, що єдність – найсильніша зброя у цій боротьбі.
Готовий до відкритого діалогу, ініціатив, пропозицій і конструктивної критики. Час вимагає від нас чітких дій, ефективних рішень і максимальної концентрації на головному – зміцненні війська, яке сьогодні тримає лінію оборони країни,
– заявив новий командувач.
Зауважимо, Геннадія Шаповалова призначили на посаду командувача Сухопутних військ після того, як Михайло Драпатий подав у відставку.