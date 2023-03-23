Вже 26 лютого був у військкоматі: на Харківщині попрощались з воїном, що загинув під Бахмутом

На Бахмутському напрямку загинув молодший сержант Богдан Шемигона. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

Про трагедію повідомили у Зміївській міській раді. З Героєм попрощалися у рідному селі у середу, 22 березня.

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Без чоловіка лишилася любляча сім'я

Богдан Станіславович Шемигона родом з села Чемужівка, що на Харківщині. Герою було 48 років. Зростав воїн у багатодітній сім'ї. З 15 років вже працював на машинобудівному заводі.

Як повідомляють у громаді, Богдан був першокласним водієм. Останні роки працював автомеханіком. На роботі чоловіка поважали як колеги, так і керівництво. Друзі говорять, що Богдан був відповідальним, рішучим, мужнім та надійним товаришем, завжди був готовий прийти на допомогу.

У Героя лишилася велика сім'я. Богдан виховував 18-річну доньку разом з дружиною. Також мав брата й сестер, а без люблячого дядька лишилися його племінники.

Герой загинув на Бахмутському напрямку

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Богдан відразу став на захист своєї країни. Вже 26 лютого він був у військкоматі, а 1 березня – прийнятий на службу. Він був водієм у 2 механізованого взводу 3 3 механізованого батальйону військової частини А 0501, що на Харківщині.

Богдан загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області 11 березня 2023 року.

У рідному селі Чемужівка 22 березня відбулася церемонія прощання з Героєм. В останню путь Богдана проводжали рідні, близькі, друзі й односельці.

Церемонія прощання з Героєм: дивіться відео

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