Чим відомий скандальний нардеп Торохтій та його дружина Левченко

Богдан Торохтій був нардепом від "Слуги народу" з 2019-го по 2023-й рік. У серпні його виключили з фракції через низку скандалів після журналістських розслідувань.

Як з'ясували ЗМІ, Богдан Торохтій відпочивав у Болгарії у 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також з'ясувалося, що він та його дружина Аліна Левченко володіють елітними автівками, закордонною нерухомістю та квартирами в одному з найдорожчих ЖК Києва. Зараз подружжя намагається перечекати гучний скандал.

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Що відомо про Богдана Торохтія

З 2017-го до 2019-го Торохтій працював юрисконсультом "Одеського зернового термінала". Також він був членом комітету з питань правової політики. З жовтня 2022-го цей нардеп входить до комітету з питань аграрної та земельної політики.

Також стало відомо, що нардеп отримував бюджетні кошти як компенсацію за оренду житла у той час, як його родина купувала елітну нерухомість. Про це повідомляв Давид Арахамія.

Що відомо про Аліну Левченко

Дружина нардепа була активною користувачкою Instagram. Але після скандалу вона закрила соцмережі. Як пише видання, Аліна Левченко демонструвала яскраве життя та створювала враження забезпеченої людини, здатної витрачати цілі статки на курорти й салони. В інтернеті вона демонструвала незадекларовані коштовності. Наприклад, каблучки Bvlgari Serpenti Viper і Crivelli за 20 000 та 48 000 євро відповідно, сумочку Hermes Birkin за близько 60 000 євро, шубу Manzari за 9 000 євро, браслет Gaydamak Snake за майже 20 000 доларів.

Ця жінка раніше працювала помічницею нардепа Сергія Капліна від "Блоку Петра Порошенка" та радницею гендиректора "Антонова" (потім її звільнили після скандалу). Нині вона консультує парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики. До нього входить і сам Торохтій.

А ще Левченко є головою наглядової ради "Центру сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу", яка володіє тисячами гектарів державної землі. Як пише видання, ЦСЕНСМ відомий схемами з крадіжками агропродукції та земельними махінаціями.

Від імені підприємства вона (Левченко – 24 Канал) роздавала інтерв'ю, вихваляла керівника Фонду держмайна України Рустема Умерова, під керівництвом якого працює центр,

– зазначається у матеріалі.

Останні новини про Торохтія й Левченко

Нагадаємо, за інформацією журналістів, за час повномасштабної агресії Росії це подружжя придбало 3 автівки. А саме Mercedes-Benz G400, Mercedes-Benz EQS 580 й Range Rover. А ще представники ЗМІ виявили незадекларовані кошти у Левченко.

Ці та інші дані спричинили гучний скандал. Однак після нього Богдан Торохтій відмовився добровільно йти у відставку.

Нещодавно цього нардепа виключили зі "Слуги народу". Голова фракції Давид Арахамія закликав Торохтія повернути гроші та скласти депутатський мандат.

, у 2022 році судово-товарна експертиза встановила значне зниження вартості агропродукції. Держпідприємство передало землю приватній компанії у користування. А ще їй продавали вирощене центром зерно. Згідно із висновком експертизи, ЦСЕНСМ продавав агропродукцію за цінами, які були значно нижчими від ринкових. ЗМІ припускають, що це могло допомогти збагатитись керівництву центру.