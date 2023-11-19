"Слава Україні!": якими були перші слова Богдана Єрмохіна після повернення додому

Росія викрадає українських дітей і вивозить на свою територію. Так сталося і з Богданом Єрмохіним: хлопця вивезли до Московської області з окупованого Маріуполя.

Цей юнак – сирота. Богдана Єрмохіна повернули в Україну 19 листопада, саме на його день народження. Йому виповнилося 18. Як це було – розкаже 24 Канал.

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Як зустрічали Богдана

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив щемливе відео. Хлопцеві дарують синьо-жовті прапори і повітряні кульки.

Українець зазначив, що найкращий подарунок для нього – це бути вдома!

– написав Лубінець.

Богдана Єрмохіна зустрічають в Україні: дивіться відео

Із хлопцем поспілкувалися журналісти "Радіо Свобода". Місце зустрічі з ним у ролику позначене як Волинська область.

Якими були перші слова Богдана Єрмохіна в Україні: дивіться відео

Як удалося повернути додому Богдана Єрмохіна