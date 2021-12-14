Богдан заявив, що "слугам" нібито щомісяця дають "зарплату" у конвертах

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан звинуватив нардепів від "Слуги народу" у тому, що вони нібито отримують "тисячі доларів у конвертах". Ці кошти їм буцімто платять за голосування за "потрібні" законопроєкти у Раді.

Таку заяву Богдан зробив під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону у межах програми "В гостях у Гордона".

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За словами скандального ексглави ОП, "слуг народу" начебто фінансує якийсь бізнес, який, мовляв, і дає "чорний" кеш. На питання Гордона про те, чи депутатам від "Слуги народу" гроші в конвертах платять щомісячно, Богдан відповів схвально.

Ну, так. Я чув, що платять. Умовно, у депутата є зарплата, скажімо 20 тисяч не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують і твоя зарплата зменшується,

– сказав Богдан.

Екскерівник ОП також заявив, що НАБУ не реагує на такі порушення, тому що в Україні досі немає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Богдан вважає, що після призначення керівника САП почнуться "облави".

Що відомо про "зарплати" нардепів у конвертах

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в бюро є понад 10 заяв, в яких мовиться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах". Він додав, що бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.

Нардепка Анна Скороход також заявляла, що її колишні колеги по фракції "Слуга народу" отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії. Вона назвала суму, що фігурувала в конвертах – 5 тисяч доларів.

Чи дійсно "слуги" отримують "зарплати" у конвертах: дивіться відео