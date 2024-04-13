Богданівка зараз лишається під контролем Сил оборони, – Міноборони

У мережі з'явилася інформація, що росіяни нібито окупували населений пункт Богданівка в Донецькій області. У Міністерстві оборони України спростували цю інформацію.

У Міноборони наголосили, що там тривають інтенсивні бої. Водночас найгарячішим і досі лишається ситуація на всьому Бахмутському напрямку.

Дивіться також Ворог штурмує фланги і не тільки: воїн ЗСУ описав ситуацію біля Часового Яру

Богданівка лишається під контролем України

У Міністерстві оборони наголосили, що вночі 13 квітня штурмові групи ворога пробилися на північну околицю села. Однак наразі ситуація перебуває під контролем наших захисників.

Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів,

– зауважили в Міноборони.

Там закликали громадян орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.

У районі Богданівки йдуть активні бої

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що військові Росії проводять ударно-штурмові дії в напрямку Богданівки у Донецькій області. Попри це, за останню добу, за словами командира, тактичних успіхів окупанти не мали.

Федоренко наголосив, що наразі орієнтовно 70 відсотків Богданівки перебуває під окупацією, 30 % – контролюється Силами оборони. За словами військового, за кожен будинок йдуть жваві бої, а деякі позиції є перехідними.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що обстановка на Східному фронті протягом останніх днів суттєво загострилася. За словами генерала, це пов'язано насамперед зі значною активізацією наступальних дій окупаційних військ після проведення президентських виборів в Росії.

У зв'язку з цим Сирський відповідно до результатів заслуховування висновків щодо характеру дій окупантів ухвалив рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також, поповнено запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів, щоб посилити міць наших захисників на всьому Східному напрямку.