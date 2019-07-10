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      Богомолець повернули закон про "дематюкацію"

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      Богомолець повернули законопроект про "дематюкацію"
      Богомолець повернули законопроект про "дематюкацію" / LIGA.net

      В комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики повернули на доопрацювання закон "про дематюкацію" його автору Ользі Богомолець за її особистим проханням.

      Рішення профільним комітетом було ухвалено під час засідання 10 липня, передає Укрінформ. Ольга Богомолець сама звернулася до комітету з пропозицією повернути законопроект на доопрацювання, щоб урахувати рекомендації головного науково-юридичного управління та внести відповідні правки.

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      Богомолець виказала непорозуміння ажіотажем навколо законопроекту та сказала, що його зміст був викривлений ЗМІ. Вона зауважила, що до відповідальності мали притягуватись не фізичні особи в громадських місцях, а публічні особи. Також відповідальність передбачається для керівників друкованих ЗМІ та власників доменів за поширення "лихослів'я".

      Також Богомолець розкритикувала рекомендації Міністерства Охорони здоров'я про певну користь від лайки:

      Якби матюки були лікувальними засобами, то були би вже сертифіковані та прописувались би в рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту,
      – сказала вона

      Що таке закон про "дематюкацію"?Закон про "дематюкацію" було ініційовано нардепом Ольгою Богомолець 2 липня 2019 року. Вона пропонує встановити відповідальність публічних осіб, які матюкаються в публічному просторі. Також цей закон стосуватиметься ЗМІ.

      Згідно з документом, відповідальність буде у вигляді збільшених штрафів від 680 до 1200 гривень, та від 1200 до 1700 гривень для публічних осіб. Для ЗМІ, які ретранслюють лайку, штраф становитиме 10% від ліцензійного збору.

      Як матюкаються українські політики:


      хроніка дематюкації:
      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Ольга Богомолець
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