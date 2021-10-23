Болдвін отримав заряджену зброю від помічника режисера: нові деталі про трагедію

ЗМІ дізналися, як актор Алек Болдвін отримав заряджену зброю, з якої застрелив операторку Галину Гатчінс. Пістолет йому мимоволі вручив помічник режисера.

Він сказав актору, що пістолет можна безпечно використовувати. Це сталося за миті до того, як Болдвін випадково вбив операторку, мовиться у протоколах слідства.

До теми Алек Болдвін випадково застрелив українську операторку Галину Гатчінс: все, що відомо

Поліція вилучила докази

Натомість пістолет був заряджений бойовими патронами. Тож коли Болдвін натиснув на спусковий гачок, він вбив операторку Галину Гатчінс, родом з України. Режисер Джоел Соуза, який зазнав поранення, стояв позаду неї. На ранчо, де відбувалася зйомка, одразу прибули слідчі. Вони вилучили як доказ закривавлений костюм Болдвіна, а також зброю, з якого був зроблений постріл, гвинтівки та боєприпаси та усі доступні відеозаписи.

Що передувало трагедії

Слідчим вдалося з'ясували, що пістолет, з якого стріляв актор, був одним з трьох, які зброярка фільму Ханна Гутьєррес встановила на візку біля місця, де розігрувалася сцена. Помічник режисера Дейв Холлс витягнув звідти зброю й приніс її Болдвіну, не підозрюючи, що вона заряджена бойовими патронами.

Болдвін випадково застрелив українку Гатчінс: що відомо

Трагічний інцидент стався 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа". Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку і поранив режисера. ЗМІ показали,

42-річна операторка Галина Гатчінс мала українське громадянство. Вона отримала вищу освіту в Києві й переїхала у США, щоб будувати кар'єру в кінематографі.

Через кілька годин після моторошного випадку Болдвін прокоментував те, що сталося, у твітері. Він запевнив, що співпрацює зі слідством та підтримує зв'язок з рідними загиблої.

Профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдвін, був 1 бойовий патрон. Як він там опинився – невідомо.

Скільки пострілів зробив Болдвін – наразі не ясно. Гутьєррес зняла гільзу з пістолета після стрілянини й передала зброю правоохоронцям, які прибули на місце.