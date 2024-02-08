Аби переслідувати Росію за воєнні злочини: Болгарія готує важливі зміни до законів

Болгарія готується до важливого кроку у боротьбі з безкарністю Росії. У країні розробляють законодавчі ініціативи для притягнення до відповідальності окупантів за воєнні злочини в Україні.

У відповідь на агресію Росії проти України, Болгарія планує внести зміни до свого кримінального кодексу, що дозволить країні переслідувати злочини проти миру та людяності. Міністр юстиції Болгарії Атанас Славов в інтерв'ю підкреслив, що ці заходи стануть вагомим внеском у міжнародні зусилля з розслідування злочинів, скоєних під час війни проти України.

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Підтримка міжнародного правосуддя

За словами Славова, нововведення дадуть Болгарії можливість здійснювати універсальну юрисдикцію над воєнними злочинами, вчиненими на території України. Це особливо важливо з огляду значну кількість українських біженців, які знайшли притулок у Болгарії та можуть надати свідчення про злочини, скоєні російськими військовими.

Наша мета полягає в тому, щоб Болгарія могла розпочати кримінальне переслідування, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини в Україні. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль з розслідування російської агресії в Україні,

– сказав Славов.

Ініціатива передбачає зміни до національного законодавства, що дозволять притягти в майбутньому до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії.

Болгарія, яка до цього часу не розпочала кримінальних проваджень за воєнні злочини в Україні, тепер приєднується до інших країн Європейського Союзу, які вже робили кроки в цьому питанні.

За даними Euractiv, Болгарія належить до меншості країн ЄС, які до недавнього часу не ініціювали кримінальних справ проти Росії. Однак з огляду на велику кількість біженців з України, близько 100 тисяч, країна має унікальну можливість збирати свідчення.

Я був би дуже радий, якби такий крок допоміг майбутньому міжнародному розслідуванню міжнародним трибуналом, а Болгарія брала б активну участь у зусиллях міжнародної спільноти,

– констатував політик.

Водночас болгарська меншина в Україні налічує 200 тисяч осіб. Багато з цих людей також можуть сприяти розслідуванню воєнних злочинів після початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

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Згадаємо, що нещодавно Міжнародний суд ООН постановив: Росія все-таки порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму. Зокрема, провину Кремля визнали в тому, що він "не розслідував фінансову підтримку сепаратистів на Сході України у 2014 році".

Однак в той же час цей Суд фактично виправдав агресора, констатувавши, що під фінансування тероризму нібито не підпадає постачання бойовикам військової техніки та зброї. Відтак, роботи на ниві міжнародного правосуддя в України не початий край.