Через шпіонаж: Болгарія висилає з країни відразу 70 дипломатів та співробітників посольства Росі

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства. Російських дипломатів вислали, оскільки вони займалися шпигунською діяльністю, прикриваючись своїми посадами.

Росіяни працювали на спецслужби й прикривалися дипломатичною роботою

Глава болгарського уряду розповів, що вислані росіяни мали дипломатичні паспорти, але займалися "незвичайною діяльністю". За його словами, це встановили болгарські спецслужби.

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Це не агресія проти російського народу. Будь-хто, хто працює на іноземні інтереси, буде змушений повернутися в країну, звідки він прийшов,

– наголосив Кирил Петков.

Болгарський прем'єр зазначив, що більшість росіян, яких висилають, прямо працювали на іноземні спецслужби, а їхня дипломатична роль була прикриттям. Повідомляється, що російські дипломати повинні покинути Болгарію вже 3 липня.

"У неділю ми очікуємо на літак із 70 місцями, який вирушить до Москви", – резюмував Петков.

У Росії вже істерика

У Кремлі цілком очікувано з істерикою відреагували на рішення Болгарії вислати дипломатів. У МЗС Росії пообіцяли "відповісти" Болгарії, повідомляють російські ЗМІ.

Також у російських ЗМІ назвали дипломатів, яких висилає Болгарія. Йдеться про радника-посланника Росії Філіппа Воскресенського, генконсулів у Варні й у місті Русе та директора культурно-інформаційного центру.

Також із генконсульства Росії у місті Русе будуть вислані всі дипломати та технічний персонал. Повідомляється, що генконсульство Росії у Варні через висилку дипломатів практично залишилося без співробітників.

Болгарія вкотре висилає російських дипломатів

На початку березня у Болгарії виявила генерала запасу, який шпигував на користь Кремля. У відповідь болгарська влада вислала двох російських дипломатів.

Згодом у МЗС Болгарії назвали персонами нон грата ще 10 дипломатів Росії. Співробітники посольства Росії в Болгарії діяли несумісно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

У квітні повідомлялося, що Болгарія висилає з країни першого секретаря посольства Росії Філіппа Воскресенського через звинувачення у шпигунстві. Водночас російські ЗМІ пишуть, що Воскресенського висилають тільки зараз.

Після цього Росія вирішила вислати співробітників посольства Болгарії у Москві. Російське МЗС заявило про дзеркальні дії.

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