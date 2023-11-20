У Болгарії бояться диверсій з боку Росії для зриву постачання зброї Україні, – Financial Times

Болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрев сказав, що він занепокоєний через те, що російські диверсанти атакували заводи та склади його компанії Emco. За його словами, це трапилось, щоб зірвати постачання зброї для України.

Адже Гебрев виробляє кулі та танкові снаряди радянського зразка, що поставляються Україні. За словами журналістів, мовиться про орієнтовно 40% куль та снарядів, які ЗСУ використовують на фронті.

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Що відомо про занепокоєння виробника зброї в Болгарії

Росіяни дуже зацікавлені нашими об'єктами та людьми, як їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази – це проблема,

– заявив бізнесмен.

Він зауважив, що в Болгарії не затримали та не притягнули до відповідальності жодного російського агента через його отруєння, ймовірно, "Новічком" у 2015 році та вибухи на об'єктах Emco у 2011 та 2022 роках.

"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних із російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Усі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", – сказав болгарський бізнесмен.

Еміліан Гебрев зауважив, що це наслідок постійного впливу Москви на болгарський уряд.

Російські загрози (означають), що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО,

– переконаний власник компанії.

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