Бомба біля дільниць та закінчення бюлетенів: курйози на виборах у Німеччині 2021

Легендарна канцлерка Ангела Меркель заохочувала німців підтримати її наступника – Арміна Лашета. Проте політик одразу припустився першої політичної помилки, яка стала одним із курйозів на німецьких виборах.

Лашет одразу на виборчій дільниці склав бюлетень так, що всі побачили, кому він віддав свій голос. Політик віддав голос собі самому.

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Лашет, попри VIP-агітацію від Меркель, набрав найгірший за історію партії результат.

На виборчих дільницях – маскарад і мінування

Німці традиційно вирізняються браком емоцій. Попри це, новини з виборчих дільниць рясніють курйозами.

У Вупперталі у виборчий процес "втрутилася" бомба часів Другої світової війни. Хтось приніс її прямо до місця голосування. Довелось перервати голосування, поки знешкоджували боєприпас.

5 виборчих дільниць розташовувались за 500 метрів від місця, куди підкинули снаряд.

Не обійшлося без дивацтв і в столиці Німеччини. Там закінчилися бюлетені на кількох дільницях, а підвезти додаткові змогли заледве, адже у той час тривав марафон. Люди по кілька годин стояли в чергах, щоб проголосувати.

У деяких регіонах виборці поприходили на дільниці, як на свято. Баварці з нагоди "свята виборів" надягли щось схоже на ледерхозен. Мовиться про національне місцеве вбрання – шкіряні штани й шапки з помпонами.



Традиційний німецький одяг / Фото Claude Truong-Ngoc

Жінка-трансгендер у парламенті

Партії-переможці навипередки обіцяють німцям новий старт. Німці вочевидь чекають на оновлення, яким би воно не було. До нового Бундестагу пройшла навіть жінка-трансгендер Тесса Гансерер від Союзу 90/Зелені.

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І соцопитування, і результати виборів підтверджують запит на оновлення. Так звана епоха Меркель скінчилась. За канцлеркою, за даними, не сумуватимуть 40% німців.

Якою буде нова епоха? Тепер це цілком залежить він абсолютно нових лідерів.

Виборці не знали кому віддати голос

Вибори продемонстрували, що німці голосують не лише головою, а й серцем. Майже 40% виборців до останнього не знали, за кого віддадуть голос і визначились лише після дебатів. Саме лідер соціал-демократів Олаф Шольц справив найбільше враження.

Ми реалізуємо все, що обговорювали під час виборчої кампанії. Також організуємо й сформуємо для цього вагому політичну аргументацію. Олаф Шольц Кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини

Підбурювачкою на німецьких виборах стала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Саме її запросили "Зелені".

Ми не маємо здаватися. Ми хочемо і вимагаємо змін. Ми – зміни!

– казала Тунберг.

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