Нічого нового немає, – Буданов спростував, що Росія вперше використала 1500-кілограмову бомбу

У мережі ширилася інформація, що Росія нібито вперше застосувала в Україні авіабомбу вагою 1 500 кілограмів. Однак ця інформація виявилася неправдивою.

Армія країни-агресорки вже неодноразово використовувала подібні авіабомби для ударів. Про це в етері телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.

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Буданов спростував використання 1500-кілограмової бомби

Голова української розвідки наголосив, що може прямо спростувати заяви про нібито "перше використання 1500-кілограмової бомби" росіянами для ударів по Україні.

Бо ОДАБ-1500 використовувалися вже не один раз – і на лінії фронту. І коли була активна фаза операції "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону Свобода Росії" (на території країни-агресорки – 24 Канал), там так само ОДАБ використовувався,

– пояснив він.

Тому, за словами генерала, у використанні 1500-кілограмової авіабомби немає нічого нового.

Військові писали про "перше" використання бомби росіянами