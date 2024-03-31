Нічого нового немає, – Буданов спростував, що Росія вперше використала 1500-кілограмову бомбу
У мережі ширилася інформація, що Росія нібито вперше застосувала в Україні авіабомбу вагою 1 500 кілограмів. Однак ця інформація виявилася неправдивою.
Армія країни-агресорки вже неодноразово використовувала подібні авіабомби для ударів. Про це в етері телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.
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Буданов спростував використання 1500-кілограмової бомби
Голова української розвідки наголосив, що може прямо спростувати заяви про нібито "перше використання 1500-кілограмової бомби" росіянами для ударів по Україні.
Бо ОДАБ-1500 використовувалися вже не один раз – і на лінії фронту. І коли була активна фаза операції "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону Свобода Росії" (на території країни-агресорки – 24 Канал), там так само ОДАБ використовувався,
– пояснив він.
Тому, за словами генерала, у використанні 1500-кілограмової авіабомби немає нічого нового.
Військові писали про "перше" використання бомби росіянами
- У 117 бригаді 31 березня заявили, що ворог застосував ОДАБ-1500 на території Великописарівської громади в Сумській області. На відео, опублікованому z-каналами, видно, як кілометровий стовп густого сірого диму поглинає невелике село, а руйнівна бомба спалює все в його околицях.
- Варто зазначити, що ОДАБ-1500 має більшу руйнівну силу, ніж традиційні авіабомби. Однак повідомляється, що російські військові мають обмежений запас цих боєприпасів порівняно з іншими. Ця бомба класифікується як стара модель двотактної термобаричної зброї, в якій запалювальна суміш розпорошується перед детонацією.
- Під час підриву корпусу розпилюється термобарична суміш, у результаті чого утворюється газоподібна хмара і також підривається. Ба більше, під час підриву утворюється не лише вогняна хмара, а фронт ударної хвилі з надвисоким тиском.
- Наразі російська армія регулярно обстрілює Сумську область. Так, під час атаки 24 березня окупанти випустили три фугасні бомби, в результаті чого було завдано значної шкоди об'єкту енергетичної інфраструктури в селі Перемога Білопільської громади. Удар також завдав шкоди приватним будинкам і господарським будівлям у цьому районі, розташованому всього за 15 кілометрів від російського кордону.