Бонові загородження не врятують Кримський міст: Світан назвав ефективний спосіб їх обійти

Нещодавній удар по Кримському мосту змусив росіян добряче похвилюватися. Тепер міст намагаються захистити боновими загорожами неподалік. Але це не стане надійною обороною.

Обійти бонові загородження, на ефективність яких так сподіваються росіяни, дуже нескладно. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чи допоможуть бонові загородження

Російські окупанти встановлюють протидиверсійні боновими загородженнями. Роблять це на випадок нових "спроб теракту". Ці загородження начебто призначені для захисту від надводних дронів.

Бонові загородження, звісно, не допомагають, особливо від глісерних, надводних і підводних, якщо там є сітки, дронів. Допомагають від першого дрону, який проходить. Можливо, звертає увагу на прохід безпілотників,

– зауважив Роман Світан.

Проте технічно підірвати бонове загородження можливо за умови, якщо атакуватимуть кілька безпілотників одразу. До слова, під час атаки на Кримський міст 17 липня, було якраз 4 дрони.

Якби загородження стояли вже на той момент, то перші два дрони їх би пробили. Інші ж два – вже підірвали б сам міст.

"Є механізми, за якими можна обійти бонові споруди. Думаю, ми їх використовуватимемо", – наголосив полковник запасу.

Роман Світан про неефективність бонових споруд: дивитись відео

Чим ЗСУ зможуть бити по мосту зблизька

Збройні Сили України зможуть контролювати Керченський міст, коли підійдуть до Азовського узбережжя. Мовиться зокрема про район Бердянська та смт Ялта в Донецькій області.

Щойно вийдемо між Маріуполем та Бердянськом, то зможемо діставати засобами ураженнями, які в нас є,

– зазначив військовий експерт.

Серед тих засобів, які зможуть дістати до Кримського мосту:

"бомби малого діаметра" GLSDB ;

; протикорабельні ракети "Нептун" та "Гарпун".

Тож, коли Україна вийде до Азовського узбережжя, історія з Кримським мостом матиме свій довгоочікуваний фінал.

Удар по Кримському мосту: що відомо