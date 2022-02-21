Борель пригрозив санкціями і Білорусі, і Росії в разі наступу на Україну

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пригрозив санкціями не лише Росії, але й Білорусі, якщо вторгнення до України відбудеться з її території. Крім того, наслідки будуть і за визнання бойовиків на Донбасі.

За словами Жозепа Борреля, будь-які агресивні дії матимуть наслідки. Однак санкції моуть застосувати й у випадку визнання бойовиків.

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Питання введення санкцій вирішуватимуть колективно

Жозеп Боррель заявив, що на Росію чекатимуть наслідки у випадку, якщо та наважиться на вторгнення. Однак, якщо наступ здійснять з території Білорусі – її також не оминуть санкції.

Крім того, як передає видання Reuters, Боррель також не оминув можливого визнання очільником Кремля Путіним бойовиків на Донбасі.

Якщо буде анексія, будуть санкції, і якщо буде визнання, я покладу на стіл санкції, а рішення прийматимуть міністри,

– наголосив Боррель.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.