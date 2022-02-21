Борель пригрозив санкціями і Білорусі, і Росії в разі наступу на Україну
Джерело:Інтерфакс-Україна
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пригрозив санкціями не лише Росії, але й Білорусі, якщо вторгнення до України відбудеться з її території. Крім того, наслідки будуть і за визнання бойовиків на Донбасі.
За словами Жозепа Борреля, будь-які агресивні дії матимуть наслідки. Однак санкції моуть застосувати й у випадку визнання бойовиків.
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Питання введення санкцій вирішуватимуть колективно
Жозеп Боррель заявив, що на Росію чекатимуть наслідки у випадку, якщо та наважиться на вторгнення. Однак, якщо наступ здійснять з території Білорусі – її також не оминуть санкції.
Крім того, як передає видання Reuters, Боррель також не оминув можливого визнання очільником Кремля Путіним бойовиків на Донбасі.
Якщо буде анексія, будуть санкції, і якщо буде визнання, я покладу на стіл санкції, а рішення прийматимуть міністри,
– наголосив Боррель.
Останні новини про російську загрозу
- Очільник Кремля Путін під час переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном заявив про намір визнати бойовиків на Донбасі.
- Після цього Президент України Володимир Зеленський провів термінові консультації з лідерами Німеччини та Франції.
- На тлі загрози, яку створює Росія, Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО.
- Екстренну раду американського Радбезу скликав і президент США Джо Байден.
- За даними Білого дому, російські війська просуваються до українського кордону.
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