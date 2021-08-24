Бореться, – Ющенко прокоментував стан здоров'я Кравчука

Хоча деталей про самопочуття Леоніда Кравчука наразі немає, Віктор Ющенко прокоментував стан першого президента. Він наголосив, що Кравчук – бореться.

За словами Ющенка, Кравчук – сильний. Він складе іспит, який перед ним постав.

Зауважте Від Кравчука до Зеленського: чим запам'яталася промови всіх президентів незалежної України

Бореться. Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, – я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й усе,

– заявив Ющенко.

Кравчук у важному стані: головне

Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції 28 червня 2021 року.

Згодом стало відомо, що вже наступного дня – 29 червня – політик переніс операцію на серці.

У липні повідомили: Кравчук перебуває у реанімації. Політика під'єднали до ШВЛ.

Родичі Кравчука заборонили медикам коментувати самопочуття політика. Жодних деталей про стан першого президента наразі не розголошують.

У ТКГ повідомили: якщо Кравчук не зможе виконувати свої обов'язки через стан здоров'я, українську делегацію представлятиме Олексій Резніков. Наразі він обіймає посаду першого заступника Кравчука.