Виключати не можна, – Огризко вважає, що кремль може бути причетним до відставки Джонсона
Гучні відставки таких виданих постатей, як прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, одразу ж обростають певними теоріями змови. Ймовірно, тут не обійшлося й без російського сліду.
Про це 24 каналу повідомив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він зазначив, що у Великій Британії, безумовно, є російське лобі.
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Росія активно використовує свої "консерви"
За його словами, це не є таємницею. Дуже багато людей в політичному істеблішменті Великої Британії куплені москвою в прямому розумінні цього слова – вони отримують гроші й, безперечно, впливають на політику цієї країни.
Як наголосив Огризко, те, що уряд Бориса Джонсона почав, так би мовити, вичищати ці авгієві стайні – це дуже добре. Однак це зовсім не означає, що москва зменшила свій вплив. Навпаки – тепер вона буде періодично й дуже активно відкривати та використовувати всі свої "консерви", які заклала вже давно.
На жаль, виключати не можна. Думаю, що ця історія, безумовно, не обійшлася без того, щоб якісь з тих "консервів", зокрема, в урядових структурах Великої Британії, не розпочали свою роботу з відпрацювання завдань москви,
– заявив Огризко.
російські шпигуни підривають безпеку Британії зсередини
Як він зазначив, якщо у Болгарії з російського посольства, де працює 140 – 150 осіб, вигнали 70 шпигунів, то можна тільки уявити, скільки агентів сидять у російському посольстві в Лондоні та у всіх тих структурах, які має росія у Великій Британії.
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"Водночас вони сидять там не для того, щоб "пити каву", а працювати й підривати безпеку Великої Британії зсередини. І це вони інколи дуже успішно роблять, застосовуючи банальний підкуп, шантаж, або все разом", – підкреслив Огризко.
Відставка Бориса Джонсона: що відомо
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 7 липня, повідомив про свою відставку. Зокрема, він покинув пост лідера Консервативної партії, однак залишатиметься прем'єр-міністром, поки не призначать нового.
- Водночас Джонсон наголосив, що це аж ніяк не вплине на допомогу Україні. Він запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати боротьбу українців за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно.
- В Офісі Президента одразу відреагували на відставку Джонсона. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав його лідером та підкреслив, що він перший, хто прибув до Києва після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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