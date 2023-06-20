Путін програє, –Джонсон виступив з потужною промовою у день народження на підтримку України

Експрем'єр Британії Борис Джонсон виступив з потужною промовою у день свого народження. Він вкотре підтримав Україну.

Джонсон впевнений, що контрнаступ Збройних Сил України пройде успішно. Відповідне відео з потужною промовою політика розповсюдили у мережі, інформує 24 Канал.

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Потужна промова Джонсона у свій день народження

Так, експрем’єр Британії запевнив, що українці переможуть, бо "вони б’ються, як леви, за свої родини і за свою країну".

А росіяни – ні. Я знаю, Путін програє. Ці героїчні солдати б’ються за свободу для всіх нас. За мир і стабільність,

– сказав Джонсон.

Водночас у промові політика пролунали заклики до партнерів.

"Уявіть собі, як вони могли б воювати, якби навчання українців ми б забезпечили не зараз, а рік тому, і якби надали всю необхідну військову техніку Україні", – додав Джонсон.

Промова Джонсона: дивіться відео

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