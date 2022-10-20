Навідпочивався: Джонсон планує повернення після відставки Трасс, – ЗМІ

Добрий друг України Борис Джонсон може повернутися на крісло прем'єр-міністра Британії. Після відставки Ліз Трасс колишній прем'єр Британії балотуватиметься на посаду лідера правлячої Консервативної партії.

Британські ЗМІ інформують, що Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах. Зокрема, про це проінформував політичний редактор видання The Times Стівен Суінфорд.

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Консерватори пропонують, щоб Джонсон замінив Трасс

Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, братиме участь у конкурсі лідерів консерваторів (на посаду прем'єра – 24 канал). Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів,

– написав Суінфорд у твітері.

Зазначається, що кілька депутатів-консерваторів уже пропонують, щоб Джонсон замінив Трасс. Очікується, що колишня міністерка внутрішніх справ Пріті Пател підтримає Джонсона.

Що відомо про відставку Трасс

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про рішення піти у відставку. Вона подала у відставку всього лиш на 44 день на посаді прем'єра Великої Британії.

Трасс буде залишатися очільницею уряду Британії, поки не оберуть її наступника. Вибори нового лідера консервативної партії та прем'єр-міністра відбудуться вже наступного тижня.

До речі Джонсон очолить партійну групу з підтримки України в британському парламенті

Як відомо, 6 вересня покійна королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила Трасс прем'єркою.

Борис Джонсон 7 липня оголосив про відставку на тлі внутрішніх скандалів. Йому декілька разів намагалися висловити вотум недовіри.

Консерватори наголошували, що втратили віру в уряд Джонсона через скандал із вечіркою під час пандемії. Йдеться про порушення прем'єром карантину під час розпалу пандемії у травні 2020 року.

Ще один скандал пов'язаний з призначенням Кріса Пінчера на посаду парламентського організатора консерваторів. Раніше Пінчер був звинувачений у сексуальних домаганнях.

Джонсон один з найбільших друзів України, оскільки став першим західним лідером, який приїхав у Київ після повномасштабного вторгнення. Також уряд Джонсона надавав потужну військову та фінансову допомогу Україні.

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