Казахи подякували ЗСУ за знищення морпіхів Росії, які криваво зупинили протести в Астані
В Республіці Казахстан, зокрема в парламенті, зараз є значна частина проросійсько налаштованих осіб. Опозиційні сили країни будуть боротися за незалежність від російських впливів, як це зараз робить Україна та Грузія.
Про це 24 Каналу розповів громадський активіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, найімовірніше, під час протестів в Казахстані 2022 році російські диверсанти вбили кілька сотень місцевих мешканців.
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Шураєв повідомив, що в казахському парламенті, як мінімум, є одна проросійська партія – "Народна партія Казахстана". Це колишня комуністична партія, що перефарбувалась і змінила свою назву, але зберегла свій "червоний кровавий колір". Лідер цієї партії Ермухамет Ертисбаєв – людина, що протягом 30 років була помічником Нурсултана Назарбаєва.
Він заявив в інтерв'ю пропагандисту Владіміру Соловйову, що кланяється в пояс російському народу, дякує Владіміру Путіну за те, що нібито війська ОДКБ, фактично російські війська, врятували їхній народ в січневих подіях 2022 року,
– повідомив громадський активіст.
"ЗСУ помстились за казахів"
Шураєв наголосив, що під час січневих подій було вбито близько 300 казахів і є велика імовірність, що зробили це саме російські війська, що зайшли на територію Казахстану.Важливо! 2 січня 2022 року в Казахстані розпочалися протести через різке підвищення цін на пальне. Причину уряд пояснив підвищенням попиту. Під час протестів в сутичках з силовиками загинули понад 225 осіб, та понад 5 тисяч затримано.
Активіст розповів, що російські морські десантники, на чиїх руках була кров казахів, опинилися через півтора місяця під Києвом і були фактично повністю знищені українською армією.
Користуючись можливістю, я хотів би подякувати ЗСУ, подякувати українцям, які помстилися за казахів, які знищили цих людожерів та вбивць,
– наголосив Шураєв.
Шураєв про російські впливи в Казахстані: дивитись відео
Зовнішня політика Казахстану: останнє
- За словами Шураєва, Казахстан не захоче опинитися під санкціями, що нависли зараз над Росією. Відтак дії влади держави спрямовані на певну дистанціацію від країни-агресорки.
- Утім, попри підтримку України, владі Казахстану доводиться маневрувати між Росією, бо з нею залишилися економічні зв’язки. Наприклад, нафтові шляхи Казахстану прокачуються через порт в Новоросійську. Якщо країна їх втратить – це буде економічна катастрофа, відзначив Шураєв.
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що Токаєв перебуває в ситуації, коли йому неможливо демонстративно обірвати зв'язки з Кремлем. Він зауважив, що Казахстан має великий сухопутний кордон з Росією, який взагалі не охороняють. Влаштувати собі проблеми Токаєв не хоче. Проте все далі він відходитиме від Путіна.