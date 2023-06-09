Серіал з неочікуваними поворотами, – опозиціонер про боротьбу Пригожина та міноборони Росії

Боротьба власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина та міноборони Росії загострюється. Для глави вагнерівців стоїть завдання вижити, адже він дуже заважає російській владі. Пригожин намагається переконати Владіміра Путіна, що рішення міноборони неправильні.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він звернув увагу, протистояння Пригожина та міноборони Росії переросло у бойові зіткнення.

Дивіться також Стратити не можна помилувати: чому Путін не нагодує Пригожина "новачком"

Чи дійде протистояння до масштабних зіткнень

Накі зазначив, що основне завдання Пригожина – довести Путіну, що військове керівництво Росії робить усе неправильно, а він "молодець". Конфлікт наростає, тому міноборони періодично намагається позбутись ватажка вагнерівців.

Опозиціонер підкреслив, що протистояння перейшло у бойові зіткнення. Нещодавно бойовики ПВК "Вагнера" взяли у полон комбата одного з підрозділів регулярної російської армії Романа Веневітіна. Підполковник розповів, що вагнерівці крали у російської армії техніку, били та ґвалтували їх.

Протистояння загострюється. Чи дійде до масштабних зіткнень – не знаю, але дуже хотілося б. Чим більше горл вони переріжуть один одному, тим менше роботи для ЗСУ. Розвиток цього серіалу задовольняє інтерес глядачів своїми неочікуваними поворотами,

– сказав журналіст.

Накі про боротьбу Пригожина та міноборони Росії: дивіться відео

Вагнерівці взяли у полон російського комбата