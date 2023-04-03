Важкі бої за Бахмут: у WSJ розповіли, під яким сильним тиском перебуває Росія

Російські війська вже декілька місяців штурмують Бахмут. Однак загарбникам не вдається досягнути бажаного. У WSJ проаналізували подальші дії ворога.

У матеріалі WSJ зазначають, що Україна та Росія зараз перебувають під великим тиском, оскільки запаси артилерійських снарядів скорочуються, а втрати на полі бою означають, що підрозділи на передовій потребують поповнення підкріпленнями.

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Кого Росія відправила воювати в Бахмут

Міністерство оборони Сполученого Королівства в п’ятницю заявило, що Україні вдалося знищити російські контрбатарейні радари, які використовувалися для виявлення розташування українських артилерійських знарядь і нанесення ударів по ним.

Зазначають, що Україна намагається просувати військову службу, переконуючи чоловіків записатися на службу, оскільки в країні триває загальна мобілізація, у той час, як Росія втратила багатьох із 300 000 чоловіків, призваних до лав своїх військових після призову у вересні.

Росія кинула десятки тисяч військових до операції із захоплення Бахмута, багато з них – засуджені, завербовані воєнізованою групою "Вагнера" для боротьби разом із регулярними російськими силами. Україна захищала своє рішення залишитися в місті на тлі великих втрат, попри заклики деяких західних офіційних осіб залишити його, оскільки, за її словами, вона змогла серйозно послабити там російські сили,

– наголошують у матеріалі.

Втрати Росії в Бахмуті

Ян Стаббс, старший військовий радник делегації Сполученого Королівства в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, заявив, що близько 30 000 російських бійців були вбиті або поранені з початку боїв за Бахмут. При тому окупантам не вдалося досягти значного успіху.

"Приголомшливі втрати, яких зазнала Росія навколо Бахмута, мабуть, мали значний вплив", – сказав Стаббс у заяві для ОБСЄ в середу. За його словами, напад Росії на Бахмут, здається, зупинився.

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