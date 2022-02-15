Боротьба за Крим і ядерна зброя: як Путін вкотре "залякує" Україну та НАТО
Президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі вступу України до НАТО, можлива війна за окупований Крим. Це пов'язано з тим, що європейські країни вважають півострів українською територію, попри його незаконну анексію Росією.
Аналітики впевнені, що заява Путіна – це ще один елемент, яким російська пропаганда намагається маніпулювати в межах своїх геополітичних амбіцій. Детальніше про це – експерти розповіли ексклюзивно сайту 24 каналу.
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Погрози Кремля
Якщо Україна буде в НАТО, і військовим шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією. Звичайно, потенціали об'єднаної організації НАТО і Росії – неспівставні. Ми це розуміємо, але також розуміємо й те, що Росія – одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності навіть багатьох випереджає. Переможців не буде. І ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт поза своєю волею,
– заявив Путін під час пресконференції з президентом Франції Емануелем Макроном у Москві 7 лютого.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що Москва протягом тривалого часу ставить ультиматуми різного роду міжнародній спільноті, в тому числі США та іншим країнам, які входять у Північноатлантичний Альянс. Ці погрози Кремля "обґрунтовані" тим, що Москва бачить розширення Альянсу на Схід, що для них є нібито загрозою.
В цей час, якщо говорити про розширення НАТО на Схід, то є дві країни, які можуть стати частиною Альянсу – Україна та Молдова. З цього розрахунку виходить і Путін, оскільки у Молдови є проблематика з Придністров'ям, а в Україні тимчасово окуповані території частин Луганської та Донецької областей.
А також окупований півострів Крим, який Росія у відмінності від ОРДЛО умовно та ефемерно визнає своєю власною територією, посилаючись на незаконний "референдум", який був проведений у 2014 році на території, яка вже була окупована російськими бойовиками. Тобто, зараз Путін намагається апелювати до п'ятої статті НАТО "про колективну безпеку" про те, що напад на одного з членів Альянсу передбачає захист всіма країнами, які до нього входять.
Насправді, переконаний експерт, це одна з маніпуляцій, яка на сьогодні була використана Росією для того, щоб в тій чи тій мірі запобігти вступу України до Альянсу або сповільнити цей процес. В ідеалі для Кремля, щоб НАТО взагалі відмовилося приймати Україну.
Маніпуляція Москви
Вступ України до НАТО може здійснюватися з окупованими територіями, оскільки подібні прецеденти в історії були.Так було з прийняттям Німеччини з такою територією як соціалістична німецька держава (НДР) – на Заході вона сприймалася як окупована територія. Також є такий історичний приклад як Греція та Туреччина, між якими є досі багато територіальних суперечок і претензій. В тому числі вони звинувачують один одного в окупації тих чи інших островів та територій.
Путін вимагає від НАТО не приймати Україну / Фото Getty Images
Це не більш ніж ще один елемент погрози в низці тих погроз, які зараз Росія використовує, щоб Північноатлантичний Альянс пішов на поступки і вимоги, які виклала Москва. Це ще один елемент, яким намагається російська пропаганда в особі керівника країни маніпулювати в рамках своїх геополітичних амбіцій,
– сказав Коваленко.
За його словами, дії Москви приносять сьогодні Росії не стільки користі, скільки навпаки грають проти них. Країни Альянсу допомагають Україні у питаннях обороноздатності на фоні можливої загрози вторгнення, яка наростає. Також Україні надається політична та фінансова підтримка.
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На цей час Росія намагається нагнітати атмосферу довкола питань окупованих територій. До цього зараз і намагається апелювати Москва, що нібито, якщо Україну приймуть в НАТО, то обов'язково почнеться якась велика битва за Крим.
Це лише один з елементів інформаційної психологічної спецоперації, пропаганди, яка нібито має мати в першу чергу якийсь психологічний ефект. Насправді вона так же бездарна, як і багато інших, які використовувала Росія проти України в контексті вступу нашої країни в Альянс,
– зауважив фахівець.
Кремль боїться вступу України до НАТО / Фото Getty Images
"Путін гне лінію Кремля"
Український політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда зазначив, що такими заявами Путін гне стабільну лінію Кремля. Тому, нічого дивного в цьому немає. За великим рахунком, те, що робить російський президент, відповідає їхній постійній позиції, що "тільки ми праві та ніхто не правий, крім нас".
Цим він не залякує країни НАТО, бо Альянс якраз чітко усвідомлює баланс, який сьогодні існує. У Кремлі говорять про певні "проблеми" в разі вступу України до Альянсу. Це чітка лінія і не думаю, що в ній буде щось змінюватися,
– заявив Магда.
Він наголосив, що Україні треба працювати над вступом до Північноатлантичного Альянсу та шукати можливості, щоб переконати країни-члени НАТО, що ми не загрожуємо їм якимись проблемами.
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