"На місці Путіна я б стурбувався": за якої умови Пригожин повстане проти диктатора
Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин постійно робить заяви, де облаює військове керівництво Росії. З часом він може навіть повстати проти диктатора Владіміра Путіна, коли буде критичний момент і він бачитиме, що є можливість та не такий великий ризик.
Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов. На його думку, поки Пригожин намагатиметься пересидіти в Африці.
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Пригожин думає про переворот
Пономарьов впевнений, що навіть якщо Пригожин зараз і не збирається влаштовувати переворот, то все-таки думки щодо цього він має. У майбутньому він може спробувати щось робити у цьому напрямку.
Звичайно, на місці Путіна я б стурбувався. Зараз Пригожин намагатиметься пересидіти в Африці, заробити гроші та подивитись, як розвиватиметься ситуація всередині Росії. Він реагуватиме, коли буде критичний момент і коли він бачитиме, що для нього це можливість та не такий великий ризик,
– припустив він.
За словами опозиціонера, коли система путінської влади буде руйнуватись, тоді можна буде вважати, що це початок дій Пригожина.
Пономарьов про амбіції Пригожина: дивіться відео
Путін втрачає владу
- Вже довгий час говорять про конфлікт Пригожина з Кремлем, який тільки наростає. Власник вагнерівців заявив, що якщо ви, мовляв, "починаєте війну, будь ласка, майте характер, волю і сталеві яйця – і тільки тоді ви зможете чогось досягти". Очевидно, це було звернення до Путіна. Такі заяви Пригожин робить досить часто.
- Відкрито пропонують усунути Путіна від влади навіть деякі пропагандисти в ефірі російського телебачення. Один із них сказав, що "за нинішнього політичного режиму Росії не світить повернуться до Європи", тому треба обрати іншу владу. Після цих слів пропагандист, який вів програму, намагався хоч якось вийти з ситуації та оголосив про "паузу".
- Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що існує багато сценаріїв, що можуть розгорнутися у випадку, якщо про смерть Володимира Путіна стане відомо.