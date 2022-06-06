Боррель відреагував на ракетний удар по зерновому терміналу в Миколаєві

Російські війська 5 червня випустили крилаті ракети повітряного базування на узбережжя Миколаївщини, а також зерносховища.

Черговий ракетний удар Росії спричинив глобальну продовольчу кризу. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Він зазначив, що такі дії армії окупанта знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, який розташований в Миколаєві.

Черговий російський ракетний удар спричинив глобальну продовольчу кризу. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, що в Миколаєві. У світлі таких повідомлень дезінформація, яку поширює Путін, аби відвернути звинувачення, стає все більш цинічною,

– написав Боррель.

Ракетний удар Росії прокоментували й в ОК "Південь". "Такі зухвалі дії знов розкривають справжні наміри країни-терористки: псевдоопікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів – це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України", – зазначили там.

Яка ситуація в Миколаєві: останні новини

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Вранці 6 червня житлові квартали міста обстріляли з "Піона" – важкою ствольною артилерією.

4 червня російські окупанти тричі обстріляли Миколаїв. Для атаки на місто вони використовували реактивні системи залпового вогню "Ураган", а також артилерію 152-го та 203-го калібрів. Обстріли зачепили житловий район та приватне підприємство. На жаль, є людські жертви та значні матеріальні втрати.

У небі над Миколаївщиною вдалося знищили одразу 2 ворожі ракети. Це стало можливим завдяки злагодженим діям двох українських військових кораблів, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Наші бійці вчергове продемонстрували неабиякий професіоналізм.

Українські військові на Миколаївщині активно протидіють російським окупантам. Зовсім скоро ситуація в регіоні має стати ще кращою. За словами голови Миколаївської військової обласної адміністрації Віталія Кіма, українські військові готові далі знищувати російських загарбників. Вони хочуть звільнити усі наші землі від окупантів.

У час воєнного стану мешканцям Миколаєва заборонили наближатися до води. Міський голова попросив місцевих жителів поставитись до введених правил з розумінням, оскільки це їхня безпека.

Морські піхотинці завдали ворогові ще однієї втрати на Миколаївському напрямку. Про це повідомили на офіційній сторінці бригади, яка виконала бойове завдання.

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