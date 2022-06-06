Боррель відреагував на ракетний удар по зерновому терміналу в Миколаєві
Джерело:твіттер Josep Borrell Fontelles
Російські війська 5 червня випустили крилаті ракети повітряного базування на узбережжя Миколаївщини, а також зерносховища.
Черговий ракетний удар Росії спричинив глобальну продовольчу кризу. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.
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Він зазначив, що такі дії армії окупанта знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, який розташований в Миколаєві.
Черговий російський ракетний удар спричинив глобальну продовольчу кризу. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, що в Миколаєві. У світлі таких повідомлень дезінформація, яку поширює Путін, аби відвернути звинувачення, стає все більш цинічною,
– написав Боррель.
Ракетний удар Росії прокоментували й в ОК "Південь". "Такі зухвалі дії знов розкривають справжні наміри країни-терористки: псевдоопікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів – це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України", – зазначили там.
Яка ситуація в Миколаєві: останні новини
- Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Вранці 6 червня житлові квартали міста обстріляли з "Піона" – важкою ствольною артилерією.
- 4 червня російські окупанти тричі обстріляли Миколаїв. Для атаки на місто вони використовували реактивні системи залпового вогню "Ураган", а також артилерію 152-го та 203-го калібрів. Обстріли зачепили житловий район та приватне підприємство. На жаль, є людські жертви та значні матеріальні втрати.
- У небі над Миколаївщиною вдалося знищили одразу 2 ворожі ракети. Це стало можливим завдяки злагодженим діям двох українських військових кораблів, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Наші бійці вчергове продемонстрували неабиякий професіоналізм.
- Українські військові на Миколаївщині активно протидіють російським окупантам. Зовсім скоро ситуація в регіоні має стати ще кращою. За словами голови Миколаївської військової обласної адміністрації Віталія Кіма, українські військові готові далі знищувати російських загарбників. Вони хочуть звільнити усі наші землі від окупантів.
- У час воєнного стану мешканцям Миколаєва заборонили наближатися до води. Міський голова попросив місцевих жителів поставитись до введених правил з розумінням, оскільки це їхня безпека.
- Морські піхотинці завдали ворогові ще однієї втрати на Миколаївському напрямку. Про це повідомили на офіційній сторінці бригади, яка виконала бойове завдання.
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