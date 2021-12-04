Пасажирський борт ледь не зіткнувся з військовим літаком США біля Криму, – російські ЗМІ
Джерело:Интерфакс
Борт "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком повітряних сил США біля окупованого Криму. Офіційно влада Росії не повідомила про який саме літак мовиться та не підтвердила інцидент.
За інформацією російських ЗМІ, в цей час в небі був літак Тель-Авів – Москва компанії Airbus. У Росавіації ситуацію відмовились коментувати.
До теми Ледь не зазнав катастрофи: у Росії в польоті обледенів літак з пасажирами на борту
Літак Airbus ледве зміг уникнути зіткнення з військовим літаком США
Цивільний літак із Тель-Авіва змушений був змінювати курс над Чорним морем, щоб уникнути небезпечного зближення з іноземним літаком-розвідником,
– мовиться у повідомленні.
Видання, з посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах, повідомило – 3 грудня один із двох літаків-розвідників над Чорним морем хаотично перетинав встановлені траси цивільної авіації та наблизився до пасажирського літака компанії Airbus.
Джерело повідомило, що: "Екіпаж повідомив про спрацювання сигналізації через небезпечне зближення. Між літаками по вертикалі було менш як 20 метрів. Диспетчери дали команду цивільному літаку знизитися на 500 метрів і зайняти безпечніший ешелон".
Інше російське видання повідомило, що:
- "літак США радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint змусив змінити курс цивільний борт Airbus A330, що летів над Чорним морем з Тель-Авіва у Москву;
- за інформацією порталів Flightradar24 і Radarbox, що відстежують польоти, інцидент стався напередодні близько 10:00 за московським часом, приблизно в 42 – 44 градусах північної широти і 37 – 39 градусах східної довготи".
Погрози від безсилля: Путін знову стягує війська, Антидот – дивіться відео
Коротко про останні заяви Росії та Білорусі
- 4 грудня Білорусь заявила, що військовий вертоліт України нібито порушив повітряний простір їхньої країни. Мовиться про Мі-8, який летів на висоті близько 100 метрів.
- Західні ЗМІ опублікували матеріали про плани вторгнення Росії в Україну. У Москві відповіли та звинуватили США у начебто перекладанні відповідальності за ескалацію.
- Відомо, що Росія скупчила війська навколо України. Українська розвідка повідомляла, що Росія може утворити "кільце". Зокрема мовиться про те, що російські війська сконцентровані вздовж окупованого Криму, східного й північного кордону з Росією та Білоруссю.
- За інформацією міністра оборони України навколо наших кордонів перебуває орієнтовно 94 тисячі російських військових. Олексій Резніков заявив, що Кремль може напасти вже на початку січня 2022 року.