За незалежність України загинув доброволець з Білорусі

Жорстока війна, яку розв'язала Росія, забирає життя не лише українців. У боях за свободу нашої держави загинув білорус Руслан Обломов.

Захисник України загинув під час виконання бойового завдання 26 січня. Обломов служив у "Білоруському добровольчому корпусі".

До теми Народила сина у день смерті батька: трагічна історія медика "Рафа" з Харкова

Білорус віддав життя за Україну

За інформацією "Білоруського добровольчого корпусу", чоловік загинув зі зброєю в руках, як справжній воїн, віддавши життя за волю українського народу.

Відомо, що у чоловіка залишилась дружина та маленька донька.

Успіхи ЗСУ у війни: коротко

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальних БПЛА окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни в Україні вже залишили 123 860 солдатів. Також вороги втрачають танки, літаки та багато іншої техніки. Лише за добу українські військові ліквідували 780 загарбників.

Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Ще два удари припали на позиції ЗРК. Відомо також, що вдалося знищити 2 літаки Су-25, гелікоптер Ка-52 "Алігатор", 4 безпілотники типу "Орлан-10", а також один – типу "Суперкам".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна!