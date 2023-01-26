За незалежність України загинув доброволець з Білорусі
26 січня 2023, 21:30Читать новость на русском
Джерело:NEXTA
Жорстока війна, яку розв'язала Росія, забирає життя не лише українців. У боях за свободу нашої держави загинув білорус Руслан Обломов.
Захисник України загинув під час виконання бойового завдання 26 січня. Обломов служив у "Білоруському добровольчому корпусі".
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Білорус віддав життя за Україну
За інформацією "Білоруського добровольчого корпусу", чоловік загинув зі зброєю в руках, як справжній воїн, віддавши життя за волю українського народу.
Відомо, що у чоловіка залишилась дружина та маленька донька.Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна!
Успіхи ЗСУ у війни: коротко
- Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальних БПЛА окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення росіяни в Україні вже залишили 123 860 солдатів. Також вороги втрачають танки, літаки та багато іншої техніки. Лише за добу українські військові ліквідували 780 загарбників.
- Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Ще два удари припали на позиції ЗРК. Відомо також, що вдалося знищити 2 літаки Су-25, гелікоптер Ка-52 "Алігатор", 4 безпілотники типу "Орлан-10", а також один – типу "Суперкам".