Бояться бунтів: окупанти у Маріуполі посилили фільтраційні заходи і забороняють виїзд з міста
Джерело:телеграм Петра Андрющенка
Загарбники в окупованому Маріуполі вирішили посилили фільтраційні заходи і забороняють виїзд з міста. Все через те, що вони бояться бунтів від місцевих мешканців.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що таке рішення оприлюднили після наради російських військових, окупаційної влади та колаборантів.
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За його словами, вирішили посилити режим фільтрації та зупинити переміщення між районами міста чи виїжджати з нього.
Причини дві – зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карательно-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу,
– наголосив Андрющенко.
Він додав, що у Маріуполі окупанти вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд.
"Маріупольці – не повертайтесь. Ні в якому разі. Хто в місті – біжить навіть через Росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше", – наголосив радник мера.Важливо! Російські військові вбили у Маріуполі близько 20 – 30 тисяч людей. Це більше, аніж вбили за 2 роки окупації міста під час Другої світової війни нацисти.
Яка ситуація в захопленому Маріуполі: останні новини
- Росіяни облаштовують сміттєзвалища прямо у дворах багатоповерхівок. Гору сміття вже зафіксували в Кальміуському районі на вулиці Металургів.
- Окупаційні військові відновили у Маріуполі смертну кару. Вони засуджують до розстрілів проукраїнських активістів – волонтерів, чиновників та навіть суддів.
- У місті створили ще одну "фільтраційну в'язницю". Її облаштували на базі колишньої Волноваської виправної колонії №120. Зараз окупанти утримують там понад 20 волонтерів, які евакуйовували маріупольців у безпечніші регіони України.
- Днями окупанти планували урочисте відкриття в Маріуполі банкомату. Його мали облаштувати біля фільтраційного центра та штабу "гуманітарної допомоги" від путінської партії "Єдина Росія".
- Також окупанти перейшли до активної реалізації плану з окупації Маріуполя. Зокрема, вони розпочали приймати в людей документи для незаконного виготовлення російських паспортів.
- У Маріуполі люди не мають, що пити та їсти. Росіяни користуються таким становищем й змушують людей до важкої праці – розчищання міста від сміття та трупів. За це маріупольцям платять водою та їжею.
- Спроба росіян відновити водопостачання у місті завершилась фіаско. Вода в прямому значенні ллється вулицями. Це теж загрожує епідемією.
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