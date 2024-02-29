Українські артилеристи професійніші: скільки снарядів необхідно нашим стволам

Потрібно збільшити відстань між ЗСУ та російськими окупантами. Ці завдання виконувала артилерія. Завдяки артилерійським боєприпасам та фаховій роботі ЗСУ вдавалося утримувати Авдіївку, яка була оточена з трьох боків.

Стабілізувати Авдіївський фронт можна буде, якщо в українських бійців буде достатня кількість артилерійських снарядів. Це 24 Каналу зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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"Тримати фронт на 250 градусів без артилерії практично неможливо. Через те, що у нас бракує артилерії, нам довелось вирівнювати цей фронт. Але, з іншого боку, щойно ми отримаємо артилерійські снаряди, вже можна буде стабілізувати цей фронт. Можна буде дійсно розбити їхні з’єднання та збити наступальну хвилю, яку досі мають росіяни", – сказав він.

Кількість боєприпасів, яка необхідна ЗСУ

Сергій Кузан зазначив, що українським захисникам потрібен паритет. Тобто 1 до 1. За таких умов ЗСУ завжди перемагають росіян. Наші артилеристи набагато фаховіші, аніж російські. Українські військові меншою кількістю боєприпасів завдають більш точних ударів по техніці, артилерійських установках ворога. Крім того, за допомогою західної зброї наші бійці набагато кращі у контрбатарейній боротьбі.

У такий спосіб ми могли воювати меншою кількістю боєприпасів. Але коли це співвідношення, 1 до 5 або навіть 1 до 8, то у цих умовах нам доводиться обирати собі цілі. Якби це співвідношення було скорочене хоча б 1 до 3, навіть у таких умовах ми могли б тримати росіян на достатній відстані,

– пояснив він.

Норма витрат снарядів на добу збільшиться

Як зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці, зараз наша держава очікує 800 тисяч снарядів, шлях для передачі яких знайшла Чехія. Їх вистачило б на 3 місяці бойових дій. Однак за умови, що 500 тисяч з них – це 155-й калібр, ще 300 тисяч – це радянський 122-й калібр.

Але партією 800 тисяч до нас не доїдуть, а в міру того, як до нас почнуть прибувати ці боєприпаси. Саме норма витрат снарядів на добу у нас буде поступово збільшуватись. Наше командування здійснює це планування з розрахунку найгіршої ситуації, тобто снарядного голоду, щоб нам вистачило протриматися ще найближчі місяці,

– підкреслив Кузан.

Крім того, є повідомлення про перемовини Німеччини з Індією щодо отримання снарядів для України.

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