Боєприпаси для українського війська вже готові до постачання, – міноборони Чехії

Чеська міністерка Яна Чорнохова заявила, що аргументувала уряду надання Україні військової допомоги. За її словами, мовиться про артилерійські боєприпаси 152 калібру.

Очільниця оборонного відомства Чехії повідомила, що відправка може відбутися найближчим часом.

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Начальник генерального штабу запевнив мене, що все (допомога – 24 канал) готове,

– сказала Яна Чорнохова.

За її словами, залишилося лише домовитися з урядом України, чи "захоче він прийняти цю допомогу".

Росія не йде на зустріч, – Чорнохова

Міністерка оборони зазначила, що Чехія віддає пріоритет дипломатії, тому що "запровадження санкцій не вигідно жодній зі сторін, але Росія не зробила жодних кроків, щоб змінити ситуацію".

Росія має давню тенденцію нав'язувати свою політику Україні. Таку ж політику, з інструментарію гібридних загроз, Кремль нав'язує в Грузії, у Білорусі та Казахстані,

– додала вона.

Допомога Україні на тлі загрози Росії

Велика Британія 18 січня надала Україні 2 тисячі протитанкових гранатометів військової допомоги.

Бен Уоллес заявив, що країна може збільшити кількість допомоги. Згодом відправили 30 своїх армійців, які мають навчити користуватися британськими протитанковими засобами.

В Естонії також розповіли про надання Україні американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Там заявили, що мовиться про "десятки, десятки, десятки та ще десятки ракет".

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