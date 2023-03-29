Сховища відео з котиками TikTok заважають виробляти боєприпаси для України, – The Guardian
Джерело:The Guardian
У норвезькому підприємстві Nammo заявили, що хотіли б розшити свій завод та виробляти снаряди для України, однак не можуть. Причина цього – розташований поруч центр даних соціальної мережі TikTok, який споживає чимало електроенергії.
Nammo – це норвезька урядовий виробник боєприпасів, що є одним з найбільших у Європі. Виконавчий директор Мортен Брандтзег сказав, що підприємство не може розширюватись, адже дата-центр TikTok, який є по сусідству, монополізує усю електроенергію.
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Невже винні у всьому котики?
Як зазначили у виданні The Guardian, Україна випускає від 6 000 до 7 000 артилерійських снарядів на день, однак цього не достатньо, аби задовольнити потреби армії. Звісно, додаткові боєприпаси від Норвегії були б дуже доречними, однак поки видається, що через "інформаційні сховища відео з котиками" їх неможливо буде виготовляти.
Ми стурбовані, оскільки бачимо, що нашому майбутньому зростанню заважає зберігання відео котів,
– сказав Мортен Брандтзег.
Разом з тим він зазначив, що сьогодні попит на артилерійські снаряди в 15 разів перевищує норму і європейській промисловості боєприпасів потрібно інвестувати 2 мільярди євро в нові підприємства, які задовольнятимуть потреби України.Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що не у всіх країнах TikTok може мати сервери (сховища), на яких зберігаються дані. Скажімо, у США на національному рівні існує на це заборона для соцмережі.
Україні дуже потрібні боєприпаси
- Згадаємо, що не так давно у Болгарії заявили про можливість передати на потреби нашої держави велику кількість снарядів. За словами глави оборонного відомства країни, це може навіть змінити хід війни, адже йдеться про сотні тисяч боєприпасів.
- Разом з тим Польща у кілька разів збільшуватиме об'єми виробництва снарядів для Збройних Сил. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький констатував, що підприємство Dezamet нарощуватиме свої потужності, аби наші військові мали чим давати відсіч окупантам.
- Також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню говорив про те, що його держава аж у два рази подвоїть постачання снарядів 155-міліметрового калібру, адже вони вкрай потрібні Україні для контрнаступу.