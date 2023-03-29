У норвезькому підприємстві Nammo заявили, що хотіли б розшити свій завод та виробляти снаряди для України, однак не можуть. Причина цього – розташований поруч центр даних соціальної мережі TikTok, який споживає чимало електроенергії.

Nammo – це норвезька урядовий виробник боєприпасів, що є одним з найбільших у Європі. Виконавчий директор Мортен Брандтзег сказав, що підприємство не може розширюватись, адже дата-центр TikTok, який є по сусідству, монополізує усю електроенергію.

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Невже винні у всьому котики?

Як зазначили у виданні The Guardian, Україна випускає від 6 000 до 7 000 артилерійських снарядів на день, однак цього не достатньо, аби задовольнити потреби армії. Звісно, додаткові боєприпаси від Норвегії були б дуже доречними, однак поки видається, що через "інформаційні сховища відео з котиками" їх неможливо буде виготовляти.

Ми стурбовані, оскільки бачимо, що нашому майбутньому зростанню заважає зберігання відео котів,

– сказав Мортен Брандтзег.

Разом з тим він зазначив, що сьогодні попит на артилерійські снаряди в 15 разів перевищує норму і європейській промисловості боєприпасів потрібно інвестувати 2 мільярди євро в нові підприємства, які задовольнятимуть потреби України.

Україні дуже потрібні боєприпаси

Згадаємо, що не так давно у Болгарії заявили про можливість передати на потреби нашої держави велику кількість снарядів. За словами глави оборонного відомства країни, це може навіть змінити хід війни, адже йдеться про сотні тисяч боєприпасів.

Разом з тим Польща у кілька разів збільшуватиме об'єми виробництва снарядів для Збройних Сил. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький констатував, що підприємство Dezamet нарощуватиме свої потужності, аби наші військові мали чим давати відсіч окупантам.

Також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню говорив про те, що його держава аж у два рази подвоїть постачання снарядів 155-міліметрового калібру, адже вони вкрай потрібні Україні для контрнаступу.

Потрібно розуміти, що не у всіх країнах TikTok може мати сервери (сховища), на яких зберігаються дані. Скажімо, у США на національному рівні існує на це заборона для соцмережі.