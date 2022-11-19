Захисник Маріуполя Самойленко зробив перший допис в інстаграмі: опублікував фото з "Азовсталі"

Захисник "Азовсталі" Ілля Самойленко опублікував першу світлину в інстаграмі. Його нік можна знайти за позивним "Гендальф".

Фото зроблене на "Азовсталі". Воно вже зібрало понад 2 тисячі вподобайок.

До речі Морпіх Діанов передав частину зібраних йому коштів дітям загиблих героїв "Азовсталі"

Хто такий Ілля Самойленко

Самойленко – офіцер управління розвідки полку захисників Маріуполя. Він разом з побратимами боронив "Азовсталь", а у травні давав пресконференцію із заводу.

Під час служби в АТО Ілля зазнав бойових поранень, унаслідок яких втратив ліву руку та праве око – їх заміняють протези. Так, у 2017 році Ілля підірвався на міні, коли ставив розтяжку. Тоді почалася атака й поряд вибухнув ворожий снаряд.

Попри поранення, з початком повномасштабного вторгнення Ілля Самойленко пішов знову захищати Україну. Пізніше разом з усіма героями виконав наказ про складання зброї. Обміняли Самойленка 22 вересня. Тоді додому повернули 215 захисників.

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