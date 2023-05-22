Думаю, найближчим часом ми зможемо повністю відбити Бахмут, – підполковник ГУР
Понад 9 місяців найманці ПВК "Вагнера" не можуть захопити невелике місто на сході України Бахмут. Однак на словах це захоплення відбувається чи не щомісяця, чергові заяви Євгєнія Пригожина про взяття міста-фортеці є звичайним фейком.
Про це 24 Каналу розповів екскомандир спецпідрозділу Ізраїлю, підполковник ГУР Денис Десятник. Він наголосив, що на противника в Бахмуті чекає жорстка розплата, яка вже не за горами.
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За повідомленнями Десятника, ситуація в Бахмуті складна, але сказати про повне захоплення міста окупантами не можна.
Наші сили досі борються за Бахмут, досі проводять спецоперації по знищенню ворога. Ворогові зарано радіти, що вони взяли в Бахмут. Фланги повністю наші і я гадаю, що найближчим часом ми зможемо відвоювати Бахмут і він знову буде під повним контролем Збройних Сил України,
– додав військовий.
ЗСУ вдало знищують ворога
Генерал Олександр Сирський повідомляв, що раніше вагнерівці на Бахмутському напрямку намагалися оточити українські сили, а тепер ситуація може обернутися навпаки.
Десятник зауважив, що вагнерівців у місті залишилося ще багато, але з кожним днем українські захисники знищують як окупантів з ПВК "Вагнера", так і з міністерства оборони Росії.
Вони справді потрапили як у мишоловку. Ми можемо їх закрити з флангів і потихеньку знищувати. На ротацію вагнерівці вийти не зможуть і будуть лише знищені в землі України,
– резюмував полковник ГУР.
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Останні новини з Бахмутського напрямку
- За словами речника Східного угрупування військ Сергія Череватого, станом на 22 травня українські сили оборони утримують позиції в південно-західній частині Бахмута. Також він додав, що ЗСУ зараз не має переваги в особовому складі, техніці та кількості снарядів над ворогом. Тому всі операції відбуваються дуже виважено і прораховано.
- Ганна Маляр повідомила, що певну частину міста Бахмут контролюють окупаційні війська і проводять нині зачистку.
- Генерал Олександр Сирський повідомляв, що українські військові продовжують просуватися по флангах передмістя Бахмута і прораховують можливості взяти його у тактичне оточення.