Не миттєвий прорив, а педантична робота: у ЗСУ розповіли про просування на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Там просуваються Збройні Сили України.

Про це 24 Каналу заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що у порівнянні з ворогом українська армія не придумує собі "легенди".

Дивіться також Важкі бої на Сході, провальний наступ ворога під Бахмутом: карта бойових дій на 11 червня

"Наше просування – це не якийсь миттєвий "прорив", як це було на Харківщині. Це зараз педантична робота. Там, де ми можемо це робити", – сказав Череватий.

Адже ЗСУ не мають такої переваги у силах та засобах, проте мають досвід та "оперативну наглість". Українські захисники користуються тим, що росіяни перегруповуються, змінюють свої підрозділи, і там, де є можливість, контратакують ворога.

Робимо, прораховуючи максимально всі наслідки. Тому нам і вдавалося за попередні 2 тижні просуватися від декількох сотень метрів до півтора – два кілометри в рамках оборонної операції, контратакуючи нашого ворога,

– додав речник Східного угруповання ЗСУ.

Аналіз – це результат у майбутньому

Б'ючи ворога та просуваючись, щодня та щотижня ЗСУ проводять системний аналіз. В українській армії дуже ретельно розбирають кожен бій та навіть кожну мікрооперацію.

"Ми постійно переважаємо ворога саме в тому, що ми дуже застосовуємо елементи, що в НАТО називаються "smart defence" – розумної оборони. Щоби кожен елемент того, що в нас є – зброї, оснащення чи навчених людей, щоби він максимально давав ефект на полі бою", – наголосив Сергій Череватий.

Яка ситуація на околицях Бахмута: дивіться відео

ЗСУ системно будували свою оборону

Динаміка боїв у Бахмуті була колосальною. Збройні Сили України довгий час там перебували в обороні й дуже системно її будували. Це й дозволило українським захисниками протриматися там 10 місяців.

"Там були 20 кілометрів майже різного типу траншейних споруд, 15 тисяч метрів різних загороджень типу колючого дроту. 188 чи 200 тільки металевих їжаків було навколо Бахмута", – розповів речник Східного угруповання ЗСУ.

Нині окупанти переходять на багатьох етапах до оборони й намагаються також будувати фортифікаційні споруди. Проте українська армія заважає їм це робити.

Що відбувається на Бахмутському напрямку