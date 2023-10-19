В Авдіївці росіяни під вогнем з трьох сторін: зведення з фронту від Світана

Пропри масштабні, подекуди рекордні втрати в живій силі та техніці, росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Однак підготовлені підрозділи там швидко вичерпуються і ворогові доводиться відправляти буквально профнепридатних бойовиків для наземних штурмів.

Можливості ворога на цьому напрямку та інші події з фронту проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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В Курській області гаряче

Служба безпеки України оприлюднила відео прильотів безпілотників, якими атакували Курську область. Нагадаємо, напередодні міноборони Росії відзвітувало про збиття 28 безпілотників. Однак очевидці повідомляли про звуки гучних вибухів.

Дрони влучили в районі аеродрому "Халіно" в Курській області.

Служба безпеки дуже креативно підійшла до розв'язання питання. Тобто вони взяли найдешевші, можна сказати одноразові картонні безпілотники, які можуть нести доволі значний боєприпас під прямим керуванням на дальність близько 150 кілометрів,

– зауважив Світан.

За його словами, вороже ППО просто не здатне перехоплювати фактично паперові безпілотники, яких просто не бачить локатор.

Також в районі цього аеродрому була розміщена бригада до 3000 осіб, до сотні одиниць техніки. Наразі відомо, що була вражена значна площа, однак деталі по ліквідованих будуть згодом.

Повний фронтовий огляд від Романа Світана: дивитися відео

Успіхи на лівобережжі Дніпра

Інститут вивчення війни написав про просування морської піхоти на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Світан пояснив, що наразі наші бійці можуть працювати в районі Антонівського мосту на лівому березі та неподалік залізничного мосту вище по Дніпру.

Питання в тому, яке в них стоїть завдання. Це може бути рейдова атака. Зайшли на лівий берег, з'ясували деякі проблеми росіян з обороною для того, щоб знищити певні пункти, і можуть повернутися назад. Якщо буде поставлене завдання – утримувати плацдарм на лівому березі, отже найближчим часом туди перекинуть додаткові сили,

– додав військовий аналітик.

Оскільки в зведенні Генштабу було зазначено, що авіаційних ударів росіяни завдавали по певних населених пунктах лівобережжя, це означає, що українські оборонці намагаються там працювати.

Бої біля Авдіївки

На Авдіївському напрямку продовжуються важкі бої. Ворог не припиняє штурмувати місто. Однак зазнає величезних втрат.

Днями DeepStateMap опублікував кількість знищеної техніки ворога. Мовиться про 63 одиниці з 10 жовтня, це лише ті, які уже мають фото підтвердження.

Окупанти намагаються вклинитися в своєрідну кишеню в Авдіївці. Тому отримують з трьох сторін: з Авдіївки, з боку Костянтинівки, та з боку Карлівки.

Подібна ситуація може статися з українським просуванням біля Токмака, якщо не буде укріплено фланги з правого та лівого боку і не розширено плацдарм, зауважив полковник в запасі. Зараз ЗСУ працюють над розсуванням лінії фронту біля Новопрокопівки та Вербового.

Наразі біля Авдіївки у росіян відбуваються певні перетрубації. Туди підкинули кілька свіжих бригад. Техніки недостатньо, імовірно, найближчим часом вони будуть продовжувати атакувати місто, але вже з допомогою м'ясних штурмів, поки що в них є, як мінімум, тижневий запас артилерійських снарядів,

– підкреслив експерт.