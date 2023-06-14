Знімають фейкове кіно в Авдіївці: Жданов розповів, як окупанти обманюють керівництво

Росіяни продовжують зазнавати невдач на багатьох напрямках, серед яких і Авдіївський. Однак для того, аби відзвітувати своєму керівництву хоч про якісь успіхи, окупанти вдались до цікавих методів.

Про це на своєму стрімі розповів Олег Жданов – військовий експерт, передає 24 Канал. Він також зазначив, що російські військові хотіли перетворити Авдіївку на "новий Бахмут", однак їм бракує сил.

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Що відбувається на Авдіївському напрямку

Окупанти досі намагаються проводити наступальні дії в напрямку Авдіївки, проте успіху не мають. Крім того, росіяни відновили бої в районі Веселого.

Зусилля докладають неймовірні, піхоти не шкодують взагалі. Я так розумію, Авдіївку використовують як відволікальний удар, тому що в бій кинули, все що лише можна було, намагаючись зсунути якось лінію фронту,

– зауважив Олег Жданов.

В будь-якому випадку в російських військових нічого не виходить, вони зазнають величезних втрат в особовому складі та техніці. Збройні Сили відбивають усі атаки.

"Вони намагаються повторити сценарій Бахмута. Але нема Пригожина, нема ПВК, а російська армія виявилась набагато слабшою в боєздатності", – зазначив військовий експерт.

Олег Жданов про російські невдачі на Авдіївському напрямку: дивитись відео

Як окупанти обманюють керівництво

Водночас командири середньої ланки дуже спотворюють інформацію та не докладають реальну обстановку, тому що бояться реакції керівництва.

Зокрема, для того, щоб задовольнити керівників на безпосередньо Авдіївському напрямку та показати "неймовірні успіхи", окупанти буквально знімають кіно.

Це справжнє кіно, в якому є епізод, де начебто склад 110-ї окремої механізованої бригади здається в полон. Це відео – постановка, яким намагаються задобрити начальство,

– розповів Жданов.

Російські воєнкори можуть активно розповсюджувати це відео, тому будьте обачними та не ведіться на фейки ворожої пропаганди.

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