Росіяни потрапили у вогневий "мішок" біля Авдіївки: військове зведення від Світана

Противник посилив наступальні дії поблизу Авдіївки, там зав'язалися доволі серйозні бої. Намагаючись оточити наш гарнізон, окупанти самі потрапили в артилерійську засаду.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу зауважив, що українські захисники розбили росіян, які спробували наступати на Авдіївському напрямку.

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Як ЗСУ розбили росіян біля Авдіївки

Світан зазначив, що росіяни близько тижня готувалися до масштабного наступу на Авдіївському напрямку. Вони задіяли там декілька батальйонів, десятки танків та сотні БМП. Тож там були доволі серйозні бої.

За його словами, окупанти почали рухатися з півночі – з Красногорівки – на південний захід. Вони намагалися оточити наш гарнізон в Авдіївці. Але українська розвідка бачила вороже накопичення й чудово розуміла, яким може бути рух росіян.

Вони (росіяни – 24 Канал) потрапили у вогневий "мішок", в артилерійську засаду,

– наголосив полковник запасу.

Він зауважив, що росіяни вели обстріл Авдіївки з житлових кварталів Донецька, Макіївки та Ясинуватої. У цих трьох містах було багато російських журналістів, які, ймовірно, очікували відповіді від ЗСУ, щоб зняти й запустити в інформаційний простір. Звісно ж, від наших воїнів не було зворотної відповіді по цих містах.

Натомість, зауважив Світан, уся та кількість боєприпасів, яку росіяни чекали по Донецьку, висипалася на їхні війська, які наступали з-під Красногорівки. Вони були розбиті й половина полку просто залишилася на полі бою.

Огляд фронту від Романа Світана: дивіться відео

Для чого Росія штурмує Авдіївку

Полковник запасу пояснив, що в окупантів у районі Донецька нині одне основне завдання – зрізати плацдарми Мар'їнки та Авдіївки. Особливо другої, оскільки вона розташована на висотах, які панують над Донецьком та Ясинуватою.

За його словами, те, що ми займаємо ці висоти дає нам можливість утримувати її вже 10 рік – росіяни впродовж цього часу не можуть вибити звідти наші війська.

Тому це, мабуть, єдина такого роду серйозна спроба оточити наш Авдіївський гарнізон,

– заявив Світан.

Військовий експерт наголосив, що у нас там достатньо сил та засобів. А наші воїни, які утримують цей напрямок – знають кожен кущ, там усе пристріляно. Переважно за допомогою артилерії ЗСУ контролюють прилеглу територію. Тому у ворога нічого не виходить.

Бої на Авдіївському напрямку / Скриншот Deep State Map

Яка зараз ситуація на фронті: коротко