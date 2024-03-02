Для росіян Часів Яр навіть важливіший за Бахмут, – сержант ЗСУ про бої на Бахмутському напрямку

Біля Бахмута у Донецькі області точаться жорстокі інтенсивні бої. Росіяни постійними обстрілами знищують Часів Яр й за будь-яку ціну хочуть захопити місто.

Про це 24 Каналу сказав сержант ЗСУ, спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Він розповів про ситуацію поблизу Часового Яру та про труднощі, з якими зіштовхуються наші бійці.

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"Найприємніше, що росіяни отримують на горіхи, регулярно, із задоволенням", – зазначив Макарук.

"Це буде черговий Сталінград"

На Бахмутському напрямку окупанти постійно поливають наші війська різноманітними типами артилерії.

Літає все, але вже не так борзо. Через регулярний літакопад на Росії почалося виття під назвою "плач Ярославни",

– мовив сержант ЗСУ.

Для окупаційної армії Часів Яр набагато важливіший за Бахмут, адже це вихід на висоти, з яких видно всю Костянтинівку й Дружківку. Як кажуть самі росіяни, для них це буде черговий Сталінград.

Фактично таких сіл як Богданівка та Іванівське не існує. Ці місця мальовані на карті, але нічого живого там не залишилось,

– зауважив Макарук.

Ще одною бідою Часового Яру зараз є весна та неймовірна багнюка, у якій постійно перебувають бійці Збройних Сил України. У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Однак там досі залишається місцеве населення, що викликає у військових обурення, адже вже був трагічний досвід Бахмута й Авдіївки.

"Ті, хто сидять тут, особисто у мене, не викликають позитивних емоцій. Проте нещодавно стався цікавий випадок. Ми вже виїжджали з Часового Яру й при в'їзді в Костянтинівку нас зустріла старенька бабуся, яка махала українським прапорцем. Було так приємно, коли ця бабуся від душі благословляє тебе і хрестить твоїх хлопців", – додав сержант ЗСУ.

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