Сили росіян вичерпуються: боєць ЗСУ розповів, як розвиваються події на Бахмутському напрямку

Днями заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські оборонці мають успіхи на флангах. Росіяни втратили ініціативу, подекуди їм доводиться залучати резерви, адже сили на позиціях невпинно закінчуються.

Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу TERRA Микола Волохов – позивний Абдула. Він розказав, які підрозділи ворога воюють навколо Бахмута.

До теми Під Бахмутом ЗСУ знищили "добровольче" формування з фанатів ЦСК: як змінилася стратегія Росії

На що сподіваються росіяни

На фронті важливу роль грають погодні умови. Оскільки літо закінчується, осінню і зимою в ЗСУ з'явиться все більше проблем з дорогами, зауважив Волохов.

Можливо, тому росіяни намагаються закінчити літньо-осінню кампанію на мажорному акорді, тому і підвели більш боєздатні, як їм здається, підрозділи, хоча я б це поставив під сумнів, адже те, що було, хоч це були в багатьох випадках недобитки, трималося краще за те, що приїхало,

– додав боєць.

Противник на Бахмутський напрямок стягнув дуже багато різних сил та угрупувань: від кадирівців до регулярної армії.

"Різниця в них лише у вазі чорного пакети, в якому вони опиняються", – іронічно підкреслив Абдула.

За його останньою інформацією, до Бахмуту також приїхав підрозділ "Ахмат" з досить непоганою сучасною технікою. Але для ЗСУ це не має великого значення, вони продовжують виконувати свої завдання так ефективно, як тільки їм дозволяють сили й можливості.

Боєць ЗСУ розповів про бої навколо Бахмута: дивитись відео

Що зараз відбувається в Бахмуті та навколо міста