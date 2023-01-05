Окупанти готуються атакувати на лінії Соледар – Бахмут, – Жданов

На Бахмутському напрямку росіяни не рахують втрати. Там окупанти до останнього не покидають надію прорвати українську оборону.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. На Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

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"Російські війська роблять спроби зайняти хоч якісь наші спостережні пункти у районі Підгородного, Опитного та Кліщіївки", – повідомив Жданов.

Ворог планує генеральний удар

У Бахмуті одна з груп противника провалила штурм у повному складі. За даними розвідки, на Бахмутському напрямку спостерігається накопичення військової сили та засобів, акцентував Жданов.

Імовірно, зараз зосередження основних зусиль спрямоване на Соледар або на лінію Бахмут – Соледар,

– зауважив військовий експерт.

За словами Жданова, поки що ці сили збираються, але українські військові чекають на генеральний удар. Військовий припустив, що найближчими днями росіяни спробують прорвати нашу оборону на лінії Соледар – Бахмут.

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