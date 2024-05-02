Чи зможуть росіяни до "скрєпних дат" ввійти в Часів Яр: Черник назвав слабкі місця
Росіяни кидають величезну кількість живої сили та техніки, аби спробувати розвивати успіхи на кількох відтинках фронту. Попри їхні намагання "подати" успіхи Владіміру Путіну до інавгурації, є кілька суттєвих "але".
Їх детально проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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Бої на Донеччині
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що перед ворожою армією зараз стоїть дилема – який напрямок обрати для наступу: Часів Яр чи Покровськ.
Черник переконаний, що зараз для росіян пріоритетний напрямок – Часів Яр.
Нічого не змінилося, їм потрібні вагомі результати, скоро інавгурація Путіна, день "побєдобєсія" і треба рапортувати про якісь успіхи,
– додав полковник в запасі.
Однак він переконаний, що до своїх символічних дат росіяни серйозних тактичних успіхів на фронті все ж не отримають. Єдиний варіант – якщо вдадуться до надзвичайно масованого застосування авіації.
Однак і в цьому є небезпека для російської армії: щоб одномоментно це зробити, потрібно застосувати хоча б 6 літаків Су-34 разом. А після ефективного збиття українськими оборонцями повітряних суден противника, навряд він наважиться на такий ризик.
Навіть, якщо Авдіївку засипали рекордною кількістю авіабомб – за одну добу понад 250 важких бомб, це місто ворог захопив через 4 місяці, а загалом – через 10 років з початку агресії.
Ситуація біля Очеретиного
Також ворог намагається розвивати успіхи в напрямку Очеретиного. Там намагається обійти Часів Яр з півночі. Деякі аналітики зазначають, що так з'являється ризик оточення для ЗСУ. Натомість Черник переконаний, що такий сценарій малоймовірний, скоріше – противник вдався до інформаційно-психологічних операцій, аби розхитати мотивацію українців.
Щоб організувати таку велику операцію і утворити лещата, потрібно хоча б 40-тисячний корпус. Якби його планували нарощувати, впевнений, що вже з'явилася б така розвідувальна інформація,
– пояснив Черник.
А для того, щоб ворог дійшов до Покровська, який теж є в їхніх планах, спочатку росіянам варто пройти оборону Часового Яру. Однак на кожну дію противника є протидія українських сил оборони. Бійці тримають там оборону і нищать величезну кількість живої сили Росії.
Інші теми, які аналізував Черник
- Сєргєй Шойгу замовив додаткову зброю для окупантів на фронт. Черник переконаний, що за цим не стоїть нового воєнного завдання, росіяни досі сподіваються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Поки що не видно підготовки стратегічних підрозділів в напрямках Сумської, Чернігівської, Харківської та Київської областей. Для цього Кремлю потрібно буде зібрати не менше, ніж 200 тисяч військових.
- Також Росія продовжує нарощувати мобілізаційні темпи. За квітень вони втратили 26 тисяч особового складу вбитими, аби їх замістити, Кремль шукає нові ресурси. За місяць до складу армії вони можуть поставити не більше, ніж 50 – 60 тисяч осіб.
- Ефективне влучання по Криму сигналізує, що російська система ППО там давно вичерпала свої можливості. Російські установки С-400 не відповідають задекларованим функціям. І подібні проблеми із захистом поки що окупованого півострова будуть наростати від тижня до тижня.