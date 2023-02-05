Доведеться перебудовувати всю оборону, – військовий пояснив значення Вугледара

Вугледар для ЗСУ має величезне стратегічне значення. Втрачати місто не можна, тому що тоді доведеться перебудовувати всю оборону.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко. Також він розказував про ситуацію у Вугледарі загалом.

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Стратегічне значення Вугледара

Назаренко зазначив, що Вугледар – це дуже важлива точка, тому що Вугледар – це панівна висота. Він реально дуже високо стоїть. Його видно з 15 кілометрів, якщо сонячна погода, то Вугледар з дороги видно. Це панівна висота, і якщо росіяни заволодіють Вугледаром, ЗСУ доведеться повністю перебудовувати лінію оборони.

А ще відходити з позицій, які ми займаємо, тому що буде не вигідно просто стояти під ними, щоб вони на нас дивились. Вони будуть контролювати хоч і не всі, але дуже багато наших логістичних шляхів, а це б ускладнило виконання завдання саме на цій ділянці фронту,

– зауважив пресофіцер 68 окремої єгерської бригади.

Він додав, що, крім того, Вугледар і для ЗСУ – стратегічна точка, бо поруч з тим, що це панівна висота, це плацдарм для майбутнього можливого контрнаступу на Бердянськ, на Маріуполь, у той бік. Тому втратити Вугледар не можна.

"Та ніхто його втрачати у принципі й не збирається", – наголосив Назаренко.

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Бої біля Вугледара

За його словами, коли бригада вдень була в одному селі поблизу Вугледара, то під час цих подій, ворожа авіація за 2 години заходила приблизно 5 разів. Її було видно, хоч вона й діяла з досить великих висот, але її було видно, вони парами заходили, відстрілювались.

Тобто, в цей час працювало все. І ствольна артилерія, і реактивна артилерія, і ось ці "Сонцепьоки", і авіація, і танки, тобто, все на світі. Якщо казати про те, що нині й до цих усіх подій, то "Градіками" вони люблять кидати. Кожен день нам "Градіки" бажають здоров'я",

– підкреслив пресофіцер 68 окремої єгерської бригади.

Як він зазначив, ствольна артилерія росіян також активно працює. Однак не в такій великій кількості. Якщо казати про те, скільки вони стріляють, а скільки ми, то паритет приблизно є. Наші також "валять" дай Боже, і по цілях влучають нормально.

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